Netflix начал кастинг актеров для съемок шестого сезона Black Mirror / «Черное зеркало»

Как сообщает Variety, 6-й сезон «Черного зеркала» уже находится в разработке на Netflix, и в настоящее время идет кастинг главных актеров новых историй.

Источник, близкий к производству, сообщил изданию, что новый сезон «Черного зеркала» будет иметь более кинематографический размах, поэтому можно предположить, что эпизоды будут иметь продолжительность, аналогичную той, что была в прошлых сезонах, от часа до полутора.

Спустя почти три года после запуска пятого сезона будущее «Черного зеркала» было несколько неопределенным. В январе 2020 года создатель Чарли Брукер и его партнер Аннабель Джонс покинули продюсерскую компанию House of Tomorrow, которая сотрудничала с Endemol Shine Group, имевшей права на сериал. Затем права перешли к Banijay Group летом 2020 года, что помешало Брукеру и Джонс снимать новые серии для Netflix. И, похоже, сделка между стриминговым сервисом и Banijay Rights состоялась и шоу дали «зеленый свет».

На данный момент неизвестны подробности о шестом сезоне «Черного зеркала», в том числе – из скольких серий он будет состоять. В третьем и четвертом сезонах было по шесть эпизодов, а первый и пятый – всего три.