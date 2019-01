Интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг» от Netflix

Обычно мы не пишем рецензии на вторые, третьи и так далее сезоны популярных сериалов, тем более мы не обозреваем отдельные серии телешоу, но для Black Mirror: Bandersnatch решили сделать исключение. Во-первых, этот фильм стоит особняком от основного сериала Black Mirror, он не входит ни в один из сезонов и не считается специальным эпизодом. Во-вторых, это интерактивный фильм, и то, как будет развиваться сюжет и какую из концовок вы увидите, зависит от ваших решений.

Немного истории

Wikipedia утверждает, что Interactive movie или Movie game – это в первую очередь игры с Full Motion Video (FMV), столь популярные в 90-х годах прошлого века. Но первым примером интерактивных развлечений подобного рода является как раз кинофильм – чехословацкая черная комедия Kinoautomat, снятая специально для демонстрации на Expo 1967 в Монреале. В некоторых моментах картина прерывалась модератором, который предлагал аудитории выбрать одну из двух возможных последующих сцен. Голосование проводилось с помощью красных и зеленых кнопок, смонтированных на зрительских местах, а результат, причем для каждого места, отображался на экране. Смена эпизодов производилась простым открытием/закрытием двух синхронизированных кинопроекторов. Забавно, что в независимости от выбора зрителей и показанных сцен, финал был предопределен, ведь Kinoautomat, кроме всего прочего, был еще и сатирой на западную демократию. Через четыре года после премьеры в Канаде фильм демонстрировался и в Праге, правда, недолго: в 1972 г. картина была запрещена Компартией Чехословакии. Интересно, что лицензированием технологии вроде бы заинтересовался Голливуд, но и здесь коммунисты сказали твердое нет. Вероятно, именно Kinoautomat вдохновил американского фантаста Алана Дина Фостера на написание рассказа «А что выберут простые люди?» (1979 г.), в котором телезрители аналогичным образом голосовали за судьбы участников телешоу и сериалов.

Первой же игрой с Full Motion Video считается вестерн Nintendo’s Wild Gunman (1974) для электромеханических аркадных автоматов. Видео в нем демонстрировалось с помощью полноценных пленочных проекторов. Позже, с приходом эры лазерных дисков, приставок и персональных компьютеров FMV-игры стали мейнстримом. Самые известные примеры подобных проектов: Dragon’s Lair (1983), Gabriel Knight 2: The Beast Within (1993), Under a Killing Moon (1994), Phantasmagoria (1995), The X-Files Game (1996). Две последние игры занимали по 7 CD-ROM, которые приходилось менять во время прохождения, причем порой по несколько раз подряд в произвольном порядке!

Интерактивным кино называют и некоторые из современных игр. В частности, к этому жанру можно отнести большинство проектов геймдизайнера Дэвида Кейджа, его Heavy Rain, Beyond: Two Souls или недавний Detroit: Become Human, получивший Выбор редакции 2018: Игры в категории Интерактивная история. Да, здесь уже нет собственно Full Motion Video, а живые актеры остаются за кадром, но по сути это то же интерактивное кино. Здесь нельзя не вспомнить и интерактивные истории от Telltale Games, те же The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones, Marvel’s Guardians of the Galaxy или недавнюю The Council от студии Big Bad Wolf.

Собственно, и интерактивные истории Telltale Games, и FMV-игры, и полноценные интерактивные фильмы берут свое начало из книг-игр (Gamebook). Первые подобные книги, где читателям предлагалось принять решение и продолжить чтение с указанной для этого выбора страницы, появились еще в 30-х годах прошлого века. Рассвет жанра пришелся на 80-90-е гг., когда под брендом Choose Your Own Adventure выходили десятки книг Эдварда Паккарда и Р. А. Монтгомери. Общий тираж изданий серии, в которой вышло более 300 книг, перевалил за 250 млн. экземпляров. Кстати, подобные интерактивные книги есть в активе у очень разных авторов, например, у того же Гарри Гариссона – «Стань Стальной Крысой» / You can be the Stainless Steel Rat (1988).

В последнее время наблюдается некий сплав полноценных интерактивных фильмов и видеоигр. Так, картина Late Shift (2016) демонстрировалась в кинотеатрах, а выбор сцен осуществлялся с помощью приложения для смартфона, что порой приводило к забавным обвинениям и спорам между зрителями прямо в зале. В фильме 180 вариантов выбора и 7 разных концовок. Сейчас же Late Shift можно приобрести в формате игры на Steam. Отзывы у нее очень неплохие, имеются украинские и русские субтитры. Еще один подобный фильм-игра на Steam – The Bunker.

Ну и наконец Netflix. Еще до выхода Black Mirror: Bandersnatch на сервисе появилось несколько фильмов-игр. Первым стал детский мультфильм Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, вторым – порт игры Minecraft: Story Mode от все той же Telltale Games, выпущенный на Netflix уже после банкротства студии. Впрочем, Black Mirror: Bandersnatch – это совсем другая история, давайте наконец-то разберемся, как он работает и что из себя представляет.

Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг»

Black Mirror: Bandersnatch рассказывает историю Стефана Батлера и разрабатываемой им игры Bandersnatch, основанной на интерактивной книге из серии Choose Your Own Adventure за авторством некоего Джерома Ф. Дэвиса. Дэвис был гением, но в процессе написания книги сошел с ума и убил собственную жену. Психику Стефана Батлера тоже нельзя назвать устойчивой: в детстве он пережил тяжелую моральную травму, последствия которое испытывает до сих пор. Кроме того, он подозревает, что все решения за него принимает кто-то другой и реальность вокруг не настоящая. Да, в нашей реальности Bandersnatch – это так и не вышедшая игра студии Imagine Software, обанкротившейся в 1984 г. Именно в этом году происходит и действие фильма. А еще Bandersnatch – это персонаж романа Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» и его же поэмы «Охота на Снарка». В русском переводе встречаются варианты имени Кровопир, Брандашмыг, Бандерхват.

Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг» Жанр интерактивный фильм, фантастика

Режиссер Дэвид Слэйд

В ролях Финн Уайтхед (Стефан Батлер), Уилл Поултер (Колин Ритман), Крейг Паркинсон (Питер Батлер), Элис Лове (доктор Нейнс), Джефф Минтер (Джером Ф. Дэвис) и т.д.

Студии Netflix

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Вообще, на таких совпадениях, пересечениях и намеках построен весь Black Mirror: Bandersnatch. Он плотно нашпигован отсылками к другим сериям Black Mirror, например, к Metalhead, Nosedive, San Junipero и Playtest. Есть в фильме и прямые цитаты из той же «Алиса в Зазеркалье» и произведений Филипа К. Дика. Что там, в Bandersnatch есть и сам писатель-фантаст, он послужил прообразом сумасшедшего писателя-гения Джерома Ф. Дэвиса, бредящего мировым заговором и тайными знаками. Да и в целом по настроению Bandersnatch очень близок к прозе Дика, герои фильма совсем не уверены в собственной психике и незыблемости окружающей их меняющейся реальности. В роли Джерома Ф. Дэвиса снялся инди-программист Джефф Минтер, разрабатывавший в 80-е годы игры для Sinclair ZX80, вот вам и еще один слой символических связей.

Во время просмотра фильма вам время от времени будет предоставляться возможность выбрать то или иное действие героя. Устроиться работать в компанию Tuckersoft или создавать игрушку в одиночку, сидя дома? Выбрать на завтрак хлопья или кранчи? Включить ту или иную музыку? Поехать с отцом к психотерапевту или пойти в гости к гениальному гейм-дизайнеру Колину Ритману? Принимать или не принимать наркотики? Разбить компьютер или накричать на отца? И т.д. и т.п. В половине случаев ваши решения не оказывают никакого влияния на происходящее на экране. Например, от выбора музыки зависит только саундтрек к монтажной нарезке про разработку игры. В других случаях авторы делают выбор за вас, оба варианта приводят к одним и тем же последствиям. Но в некоторых случаях вы действительно открываете новую ветку событий и увидите еще одну часть сюжета. Да, во время появления меню выбора актеры в течении 10 секунд изображают внутреннюю борьбу или заполняют ожидание ничего не значащими фразами. Выглядит это немного странно.

В первый раз добраться до Game Over, в смысле, до заключительных титров, можно буквально за полчаса, после этого у вас есть выбор посмотреть титры или вернуться назад, к развилке, приведшей вас к финалу. В последнем случае вы получите быстрый пересказ событий до ключевой точки, а затем программа автоматически выберет второй вариант ответа. Да, собственно меню выбора оформлено точно так же, как в играх Telltale Games, например, The Walking Dead, включая даже таймер. Кстати, если проигнорировать выбор, фильм сделает его случайным образом.

После нескольких окончаний, часть из которых действительно выглядит как промежуточные, тупиковые Game Over в играх, вы все-таки доберетесь до одного из пяти основных финалов и титров. Это займет примерно полтора часа. Всего же в фильме около пяти часов видеоматериала, но чтобы увидеть остальные варианты, вам придется смотреть картину с самого начала и принимать другие решения. К сожалению, стандартного ползунка перемотки здесь нет, как нет и навигации по ключевым точкам, только стандартная перемотка вперед/назад на 10 секунд, чего определенно мало. Впрочем, «реиграбельность» у Black Mirror: Bandersnatch на самом деле невысокая.

Посвященный разработке игры и гик-культуре 80-х годов Bandersnatch перекликается с такими фильмами и сериалами как Maniac, Stranger Things и Bumblebee. Стилизация под временной период здесь отличная, как и подбор музыки.

А еще фильм стоит похвалить за полное разрушение четвертой стены. Герой не просто говорит со зрителем, как в том же Deadpool, Bandersnatch – это единственный известный нам фильм, в котором у зрителя есть собственная роль и реплики. Естественно, вы можете проигнорировать эту ветку сценария, но мы очень рекомендуем попробовать поговорить с героем фильма и объяснить ему кто вы такой, это действительно очень необычный опыт.

Кроме того, четвертая стена разрушается создателями фильма и другими методами. Например, в Сети есть сайт показанной в Bandersnatch игровой компании Tuckersoft, с которого можно загрузить разрабатываемую одним из персонажей фильма игру Nohzdyve. Запустить ее можно с помощью эмулятора Sinclair ZX Spectrum, например, Speccy.

Возможно, к Black Mirror: Bandersnatch стоит относиться как к постмодернистскому произведению. Фильм рассказывает о программисте, создающем игру с возможностью выбора вариантов на основе книжки с возможностью выбора вариантов. При этом в основе фильма лежит написанный Чарли Брукером, создателем сериала Black Mirror, сценарий с возможностью выбора вариантов. Ну и, в конце концов, вы смотрите фильм с возможностью выбора вариантов, и да, выбираете варианты, основываясь, в том числе, и на обращенных к вам репликах героя фильма. Кажется, в этой кроличьей норе нет дна. Да, чтобы вы не сомневались, и сам кролик, и зеркало в фильме тоже имеются.

Ну и немного о технологиях, использованных для создания фильма. Специально для написания разветвлённых сценариев был создан инструмент Branch Manager, впрочем, подобные редакторы существуют уже давно. Интереснее выглядят технологии параллельного двойного кеширования контента и быстрой перемотки с пересказом событий, используемые Netflix в этом фильме. Black Mirror: Bandersnatch работает лишь на новых версиях ПО, поэтому серию нельзя посмотреть на некоторых старых смарт-телевизорах, Chromecast от Google и Apple TV. При этом на iOS и PlayStation фильм идет, но локализация отображается некорректно – в фильме есть и русская озвучка, и субтитры, но вот текст на кнопках выбора остается английским.

Конечно, Netflix не изобрела интерактивное кино, и Black Mirror: Bandersnatch не является чем-то совершенно новым и невиданным, но сейчас стриминговая компания активно экспериментирует с форматом и планирует развивать данное направление. Да, это недешевое развлечение, по словам того же Чарли Брукера, они недооценили объем работ по созданию фильма, в связи с чем выход пятого сезона Black Mirror будет задержан. Тем не менее, очевидно, что чем дальше, тем больше интерактивных программ будет появляться как на Netflix, так и на других стриминговых сервисах. В отличие от того же 3D, их просмотр не требует дополнительного оборудования и не утомляет глаза.

Если у вас есть подписка на Netflix, рекомендуем попробовать новый формат самостоятельно, это действительно достаточно необычный зрительский опыт. Ну и, кроме того, искать в Black Mirror: Bandersnatch отсылки к другим фильмам и собирать все окончания тоже достаточно интересное развлечение. Жаль, что, в отличие от игр, за это не дают ачивок.