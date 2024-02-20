Новости Кино 20.02.2024 в 09:51 comment views icon

Netflix опубликовал на YouTube полную версию мультфильма «Нимона» / Nimona — номинанта на «Оскар-2024»

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Полную версию признанного мультфильма «Нимона» / Nimona (10+) студии Annapurna Pictures, который в этом году получил номинацию на «Оскар» в соответствующей категории, теперь можно абсолютно бесплатно посмотреть на канале онлайн-кинотеатра на YouTube — в том числе и в Украине.

Фэнтезийный анимационный фильм о девочке-оборотне и рыцаре, которых озвучили Хлоя Морец и Риз Ахмед, доступен для просмотра только в оригинальной озвучке и с английскими субтитрами. Версии с украинским дубляжом или даже субтитрами на этот раз не предлагают. Продолжительность мультфильма — 99 минут, а максимальное разрешение, в котором фильм доступен на YouTube, — 1080p.

«Нимона» основана на одноименном комиксе, который создал карикатурист Эн Ди Стивенсон. По сюжету, рыцаря Баллистера Блэкхарта обвиняют в ужасном преступлении. Чтобы доказать свою непричастность, он объединяется с девушкой-оборотнем Нимоной, которая способна превращаться в любое животное.

В свое время мультфильм прошел самый настоящий производственный ад, длившийся 7 лет (изначально его планировали выпустить в 2020 году) — после поглощения 21st Century Fox руководство Disney остановило производство из-за темы ЛГБТ, после чего его несколько раз откладывали, прежде чем отменить из-за закрытия «Blue Sky Studios» (бывшей дочерней компании 20th Century Studios) в апреле 2021 года. В конце концов Annapurna Pictures выкупила права и возродила проект, а DNEG Animation взяла на себя анимацию, чтобы доделать мультфильм для выпуска на Netflix, где «Нимона» доступна с 30 июня 2023 года — с полноценным украинским дубляжом.

Несмотря на все «Нимона» получила в целом положительные отзывы как критиков, так и зрителей — на агрегаторе Rotten Tomatoes у нее 93% «свежести» на основе 100 рецензий критиков и 91% (на основе 2500+ оценок) от зрителей, а на Metacritic — 75% (на основе 17 рецензий критиков) и 7,3 балла из 10 (на основе 159 оценок зрителей).

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