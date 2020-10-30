Netflix поднял стоимость подписки в США — самый популярный план там теперь стоит $14 в месяц (в Украине пока действуют прежние тарифы)





Онлайн-кинотеатр Netflix решил пересмотреть ценовую политику в США, и с 30 октября поднял цены.

Напомним, Netflix предлагает три тарифа, каждый из которых открывает всю библиотеку сервиса: базовый тариф позволяет смотреть видео на одном экране с качеством SD, стандартный — на двух в HD, премиальный — на четырех в HD или Ultra HD, когда это доступно. Стоимость базовой подписки осталась прежней, а вот стандартная (и самая популярная в США) и премиальная подорожали.

Новые тарифы Netflix для США:

Базовая — $9 (как и было).

Стандартная — $14 (было $13).

Премиум — $18 (было $16).

Отраслевые наблюдатели давно предупреждали об очередном раунде повышения цен — в последний раз Netflix поднимала стоимость подписки для американских пользователей в январе 2019 года. А не так давно онлайн-кинотеатр поднял цены по некоторым планам для канадцев.

В Европе стоимость подписки Netflix пока остается прежней: базовый тариф стоит 7,99 евро, стандартный — 9,99 евро в месяц, а премиум — 11,99 евро в месяц. И хотя в комментарии The Verge представитель Netflix подчеркнул, что компания устанавливает цены для каждого региона отдельно, а изменения для США ничего не означают для остального мира, все же существует вероятность, что в обозримом будущем повышение цен ждет и Европу, в том числе и Украину, где онлайн-кинотеатр работает с 2016 года.

В Netflix подчеркнули, что эти изменения необходимы, что компания и дальше могла создавать огромное количество разнообразного контента. Только в этом году Netflix потратила на производство оригинального контента $18,5 млрд. С каждым днем лидер рынка ощущает все более высокую конкуренцию со стороны HBO Max, Disney+, Apple TV+ и Peacock. На недавнем отчете Netflix ясно дал понять, что планирует придерживаться прежней стратегии с выпуском большого количества фильмов и сериалов.

В следующем году ожидается запуск украиноязычной версии Netflix с оплатой в гривнах.