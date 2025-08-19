Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes

Сериал «Отдел нераскрытых дел» получил высокие оценки от критиков и два месяца находился в топе просмотров Netflix, поэтому неудивительно, что объявление о продолжении не заставило себя ждать.

«Отдел нераскрытых дел» — это сериал в жанре криминального триллера и детектива, основанный на серии романов Юсси Адлера-Олсена. В центре сюжета находится выдающийся и саркастический детектив Карл Морк, которого из-за высокомерия и дерзкого отношения к коллегам наряду с ужасным инцидентом, что привел к смерти молодого копа и травме для другого детектива, отправляют руководить командой следователей-неудачников в подразделении старых нераскрытых дел (Отдел Q) в Эдинбурге. В конце концов детективы успешно расследуют дело пропавшего прокурора Меррит Лингард.

Предпосылка несколько напоминает другое хитовое шоу, но от Apple, под названием «Медленные лошади», которое продлили сразу на 6-й и 7-й сезоны. Пятый дебютирует осенью, так что поклонникам жанра точно не придется скучать.

«Отдел Q, читайте как Слау-Хаус, свалка для потрепанных шпионов из сериала «Медленные лошади». Карла Морка, читайте как Джексона Лемба», — писал в своей рецензии Telegraph.

Скотт Фрэнк («Ход королевы») написал сценарий и взял на себя режиссуру, в то время как шоураннерами от Netflix выступили Мона Куреши и Манда Левин.

«Мы с нетерпением ждем возвращения к Карлу Морку и его группе неудачников в «Отделе Q». Скотт Фрэнк подарил нам лучшие в своем классе истории и восхитил зрителей Netflix по всему миру. Нам не терпится увидеть, что Морк и его команда раскроют во втором сезоне… Эдинбург, мы вернулись», — сказали Куреши и Левин в заявлении.

Первый сезон сериала «Отдел нераскрытых дел» вышел в мае и получил 88% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes. Дата выхода второго еще не объявлена, но, очевидно, что свою главную роль повторит Мэтью Гуд, многим известный актерской работой в супергеройском фильме Зака Снайдера «Хранители» (2009).

