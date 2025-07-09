Новости Кино 09.07.2025 в 10:12 comment views icon

Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
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Apple TV+ продлила шпионский сериал «Медленные лошади» на седьмой сезон — еще до выхода пятого и шестого.

«Медленные лошади» — это экранизация серии книг Мика Херрона, сосредоточенная на отделе шпионов-неудачников из MI5 под руководством наглого, но харизматичного босса Джексона Лемба (Гэри Олдмен). Первый сезон сериала дебютировал в 2022 году и стал огромным успехом для Apple TV+, принеся номинации на премию BAFTA для Олдмена и его коллеги Джека Лаудена, а также «Эмми» для сценариста Уилла Смита. С тех пор сериал не занизил планку — у четвертого сезона, например, стоит оценка в 100% на Rotten Tomatoes.

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Сейчас на Apple TV+ доступны для просмотра все четыре сезона шоу — пятый стартует 24 сентября с двумя эпизодами (остальные будут выходить еженедельно до 22 октября), тогда как шестой находится на этапе производства.

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Ранее нам показали первые кадры продолжения с айтишником Роди в центре событий, наряду с остальным актерским составом — Кристин Скотт Томас, Джеком Лауденом, Саскией Ривз и Розалинд Элеазар, а также новичком Ником Мохаммедом, известным по роли Нейта в другом хитовом сериале Apple TV+ «Тед Лассо» (также продленного на четвертый сезон). По данным Camden New Journal, Мохаммед сыграет амбициозного политика по имени Зафар Джаффри.

«Команда Слау-Хауз настораживается, когда технический гений Роди находит себе эффектную новую девушку. В городе в это время происходят странные события, и именно команде Лемба придется выяснить, как все это связано. Глава отдела, как никто другой знает: в мире шпионажа всегда действуют Лондонские правила — прежде всего прикрывай свою спину», — из официального синопсиса пятого сезона.

Что касается шестого сезона, то он обещает вернуть в центр событий Хьюго Вивинга, который сыграл антагониста четвертого сезона и, сюрприз, отца Ривера Картрайта. Седьмой, по данным Deadline, будет основан на книге Bad Actors, где Лэмб и его «медленные лошади» будут охотиться на «крота» в сердце британского правительства.

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