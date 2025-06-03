Пятый сезон сериала «Медленные лошади» / Slow Horses — первые кадры, новый персонаж от звезды «Теда Лассо» и официальная дата выхода

Apple TV+ обнародовала первые кадры и тизер пятого сезона сериала «Медленные лошади», а также наконец-то раскрыла дату релиза — для тех, кто ожидал летнего дебюта, есть плохие новости.

Сериал об отделе шпионов-неудачников с хамовитым, но харизматичным Джексоном Лэмбом (Гэри Олдмен) во главе вернется на Apple TV+ 24 сентября — изначально только с двумя эпизодами, тогда как остальные будут выходить еженедельно до 22 октября.

Собственно сам тизер демонстрирует поездку чем-то недовольных Лэмба и Родди (Крис Чун) в лифте.

В то время как первые снимки показывают несколько ярких кадров, намекающих на интересное дело для отдела и частично Родди в центре событий, рядом с остальным актерским составом — Кристин Скотт Томас, Джек Лауден, Саския Ривз, Розалинд Элеазар на месте, а также новичок Ник Мохаммед, известный по роли Нейта в другом хитовом сериале Apple TV+ «Тед Лассо» (также продленного на четвертый сезон).

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По данным Camden New Journal, Ник сыграет амбициозного политика по имени Зафар Джаффри.

Сериал «Медленные лошади», основанный на серии романов Мика Херрона, был адаптирован для стриминга Уиллом Смитом, тогда как режиссерскую роль взял на себя Сол Мецштейн.

«Команда Слау-Хаус настораживается, когда технический гений Родди заводит себе эффектную новую девушку. В городе в это время происходят все более странные события, и именно команде Лемба придется выяснить, как все это связано. Глава отдела, как никто другой знает: в мире шпионажа всегда действуют Лондонские правила — прежде всего прикрывай свою спину», — из официального синопсиса пятого сезона.

О Хьюго Уивинге, который сыграл главного антагониста четвертого сезона и, сюприз, отца Ривера Картрайта, в анонсе не упоминали. Сам актер намекал, что вернется в центр сюжета в шестом сезоне, который также официально в разработке (будет основываться на романах «Joe Country» и «Slough House»).