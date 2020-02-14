«Из России с любовью»: Вышел тизер нового сезона «Очень странных дел» (угадайте, кто там появился)

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Буквально только что стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» — и заодно опубликовал новый тизер. Ролик озаглавлен достаточно провокационно — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»). То есть, да, создатели решили продолжить развивать тему с русскими.

Нам демонстрируют заснеженную лестную местность, на которой группа заключенных под дулами автоматов разбирает железнодорожные пути. При этом на фоне на русском звучит песня «Красная Армия всех сильней».

Но главная неожиданность трейлера — появление шерифа Хоукинса Джим Хоппер (Дэвид Харбор), которого после событий финала третьего сезона мало кто ожидал увидеть. Он — один из заключенных.

Как рассказали братья Даффер (авторы «Очень странных дел»), «американца» удерживают в заключении на заснеженной камчатской пустоши, где ему грозит опасность как со стороны людей, так и иная угроза. Тем временем в США появляется новый ужас, «нечто давно похороненное, нечто связывающее все…».

Возвращение «американца» пока никак не объяснено, но создатели призывают молиться за персонажа Дэвида Харбора, интригуя обещаниями, что четвертый сезон шоу станет «самым масштабным и самым пугающим».

Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix. Анонсируя четвертый сезон в сентябре 2019 года, авторы в коротком тизере подтвердили, что действие перенесется за пределы родного для главных героев городка Хоукинс, где разворачилась события трех предыдущих сезонов.

Дата выхода четвертого сезона, количество серий и актерский состав пока не объявлены.

Ранее создатели проекта, братья Дафферы, заявили, что сериал «Очень странные дела» / Stranger Things будет идти не меньше четырех-пяти сезонов. Так что пятый сезон, скорее всего, тоже будет, учитывая популярность шоу.