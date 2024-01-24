Netflix готовится убрать самый дешевый тарифный план без рекламы

Netflix готовится полностью отменить самый дешевый безрекламный тарифный план Basic за $11,99 в месяц. Руководители компании сообщили об этом инвесторам в отчете о финансовых результатах. Это начнётся с Канады и Великобритании во втором квартале этого года.

Пользователям Netflix остается вариант за $15,49 в месяц без рекламы. В противном случае подписчикам придется платить $6,99 в месяц за базовый план с рекламом или $22,99 в месяц за премиум уровень, передает The Verge. Отметим, что в Украине есть три варианта подписки:

Базовый: 4,99 евро/месяц

Стандартный: 7,49 евро/месяц

Премиум: 9,99 евро/месяц

В 4-м квартале 23-го года, как и в предыдущем квартале, наше членство в рекламном сегменте увеличилось почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря улучшению наших предложений (например, загрузок) и постепенной отмене нашего Базового плана для новых членов и тех, кто присоединяется к нашим рекламным рынкам. На рекламный план приходится 40% всех регистраций Netflix на наших рекламных рынках, и мы планируем отказаться от Базового плана в некоторых из наших рекламных стран, начиная с Канады и Великобритании во втором квартале.

В видеоинтервью для инвесторов сопредседатель правления Грег Питерс сказал, что количество активных пользователей поддерживаемого рекламой сервиса сейчас составляет 23 миллиона ежемесячно, и что приоритетом для Netflix является «масштабирование». Он сказал, что это включает в себя повышение привлекательности сервиса с помощью обновлений, таких как прошлогодние изменения в самой дешевой версии, которые повысили разрешение до 1080p, добавили несколько потоков и включили загрузку, а также то, как Netflix «изменяет планы и ценовую структуру в других местах».

Netflix также объявил, что прибавил 13,1 миллиона подписчиков за последний квартал 2023 года, доведя их общее количество до 247 миллионов во всем мире.