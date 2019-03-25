Netflix тестирует тариф с исключительно мобильным доступом стоимостью немногим более $3,5 в месяц, а также краткосрочные планы

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В конце прошлого года стало известно, что сервис Netflix намерен запустить специальный более доступный тарифный план, ориентированный исключительно на пользователей мобильных устройств. И вскоре появилась информация о запуске такого тарифа. Теперь же появились дополнительные сведения о тестировании тарифа Netflix, который предусматривает только мобильный способ доступа.

Тестирование осуществляется в «некоторых странах», включая Индию. При этом ежемесячная плата за доступ по такому плану составляет всего $3,63. Это в 2 раза дешевле, чем в нынешнем базовом тарифе для Индии, который поддерживает все устройства при цене $7,27 (500 рупий).

В Netflix заявляют, что всегда ищут способы сделать Netflix более приятным и доступным.

«Мы будем тестировать различные варианты в некоторых странах, где участники могут, например, смотреть Netflix на своём мобильном устройстве по более низкой цене и подписываться на более короткие промежутки времени», — говорится в заявлении компании.

Последняя часть заявления говорит о том, что Netflix рассматривает возможность запуска подписки с коротким сроком действия, например, в одну неделю или две недели в дополнение к ежемесячным планам.

В Netflix не уточнили, какие ещё страны помимо Индии смогут получить доступ к новым тестовым тарифным планам. Также пока нет гарантии, что после теста компания запустит тестовые планы для всех пользователей.

Источник: The Verge