Netflix выпустил первый тизер «Рипли» с Эндрю Скоттом — сериальной экранизации романов Патриции Хайсмит (премьера 4 апреля)

Скотт, известный ролью Мориарти в сериале «Шерлок», на этот раз воплотит на экране образ Тома Рипли — главного героя психологических детективов Патриции Хайсмит.

«Вежливый, обаятельный, аморальный и серийный убийца со страстями к искусству» — так описала своего персонажа Хайсмит, посвятив ему пять романов. Первый был экранизирован в 1999 году режиссером Энтони Мингеллой с Мэттом Дэймоном в главной роли и получил пять номинаций на «Оскар», нынешняя же версия (от Showtime, которая впоследствии продала сериал Netflix) охватывает сразу всю серию.

История Рипли, который вначале предстает в роли мелкого жулика из Нью-Йорка, стартует со знакомства с богатым судостроителем Гербертом Гринлифом, случайно принимающим Тома за принстонского знакомого своего сына Дики. Впоследствии Рипли по просьбе Герберта отправляется в Италию, чтобы убедить Дики вернуться в США и присоединиться к семейному бизнесу. Дальнейшие события и влечение Тома к роскошной жизни в конце концов приводят к первому в этой истории убийству.

В мрачном черно-белом тизере персонажи постоянно повторяют имя Рипли — и любопытно, что здесь появляется Джон Малкович, сыгравший Тома в другой экранизации, драматическом триллере «Игра Рипли» 2002 года.

Режиссер и сценарист «Рипли» — Стивен Заиллян, который написал сценарий к «Ирландцу» Мартина Скорсезе, а также был отмечен «Оскаром» за сценарий «Списка Шиндлера».

К актерскому составу присоединились Джонни Флинн, сыгравший Дики Гринлифа, и Дакота Феннинг в роли Мардж Шервуд (в версии 1999 года Гринлифа играл Джуд Лоу, а его девушку — Гвинет Пэлтроу).

«Рипли» состоит из 8 эпизодов, все одновременно дебютируют на Netflix 4 апреля.