Netflix запустил в Украине и Европе новый тарифный план Ultra стоимостью от 14,99 евро

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Отдельные пользователи сервиса Netflix в Европе, включая Украину, начали получать уведомления о запуске нового, более дорогого тарифа Ultra. При этом три старых тарифа Basic, Standard и Premium сохранили свою стоимость, но частично потеряли в возможностях.

Актуальная сетка тарифов Netflix в Украине теперь выглядит следующим образом:

Как видим, новый план Ultra стоимостью 14,99 евро предлагает поддержку HD / Ultra HD / HDR контента на четырех устройствах одновременно. Тариф Premium за 11,99 евро предлагает те же возможности на тех же четырех устройствах, за исключением поддержки HDR. В тарифе Standard (9,99 евро) вы получите HD-контент на двух устройствах, а в Basic (7,99 евро) — SD-контент на одном устройстве.

Интересно, что судя по публикациям в различных источниках, Netflix предлагает различные условия жителям разных стран. Цена нового тарифа Ultra варьируется от 14,99 до 19,99 евро, при этом в отдельных случаях пользователям тарифов Basic, Standard и Premium снижают количество одновременно работающих устройств и/или качество контента.

Представители Netflix отметили, что таким образом они хотят протестировать различные уровни цен, чтобы лучше понять модели использования сервиса пользователями разных стран.

Напомним, что сервис Netflix заработал в Украине в январе 2016 года одновременно с другими 130 странами мира.

Источник: Netflix