Никаких вырезов и отверстий. Индонезийское отделение Samsung подтвердило, что смартфон Galaxy A90 с поворотной выдвижной камерой получит экран Notchless Infinity

Нередко упоминания или даже целые странички с описанием новинок появляются на официальных сайтах раньше времени. Мы уже не раз слышали о грядущем флагмане линейки Galaxy A, который должен стать первым смартфоном Samsung с поворотной выдвижной камерой, что также означает отсутствие каких-либо вырезов в экране, ни отверстия. Буквально на днях упоминание смартфона Samsung Galaxy A90 (предположительно, именно так будет называться новинка) было обнаружено на сайте производителя. Теперь же индонезийский сайт Samsung подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy A90 получит экран Notchless Infinity, то есть экран с тонкими рамками, лишенный каких-либо вырезов или отверстий.

Как можно видеть, на соответствующей страничке четко написано, что экран Notchless Infinity будет доступен только в Samsung Galaxy A90.

Предположительно, благодаря поворотному механизму выдвижная камера Samsung Galaxy A90 будет одновременно основной и фронтальной. Слухи указывают, что из-за особой конструкции модуля в Galaxy A90 используется аккумулятор меньшей емкости — 3700 мА•ч. При этом младшие по рангу Samsung Galaxy A50 и Samsung Galaxy A70 оснащены аккумуляторами емкостью 4000 и 4400 мА•ч соответственно.

Можно вспомнить недавние слухи о том, что Samsung планирует выпустить бюджетный флагман с ЖК-дисплеем и однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855, который будет еще дешевле Samsung Galaxy S10e. Эти сведения тоже связывали с моделью Galaxy A90.

Так что даже с аккумулятором меньшей емкости смартфон Galaxy A90 рискует стать для определенной части потенциальных покупателей более интересным выбором, нежели флагманские модели Galaxy S10.

Анонс Samsung Galaxy A90 ожидается 10 апреля — на эту дату Samsung наметила мероприятие, посвященное таинственному анонсу продукта бренда Galaxy. К слову, опубликованный южнокорейским гигантом тизер к этому событию (ниже) вполне можно считать намеком на экран Notchless Infinity.

Enter the era of live. April 10, 2019 — Live on https://t.co/kDIR3TcbZ5 #SamsungEvent pic.twitter.com/EqN8wF04Wd

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 18, 2019