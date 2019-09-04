Nikkei: в следующем году Apple возродит бюджетный iPhone SE





В сети снова заговорили о преемнике компактного смартфона iPhone SE, который поклонники ждут уже довольно давно. Японское издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на хорошо осведомленного информатора, пишет, что Apple готовит первый бюджетный iPhone с момента прекращения продаж SE, планируя его выпуск весной 2020 года. Как сообщается, его помощью Apple рассчитывает вернуть утраченные позиции в Индии и Китае, дав отпор Huawei, Samsung, Xiaomi и другим компаниям.

Без указания названия и цены источник сообщает, что потенциальный бюджетный iPhone является идейным преемником iPhone SE, который вышел в 2016 году и на старте стоил от $399. Также Nikkei по размерам продолжатель идей iPhone SE будет соответствовать 4,7 дюймовому iPhone 8, а по характеристикам — моделям новой линейки iPhone 11, которые представят 10 сентября. Единственное отличие — экран: вместо OLED-дисплея бюджетный iPhone оснастят ЖК-экраном.

Примечательно, что свежие данные, предоставленные Nikkei, полностью согласуются с сообщением Economic Daily News, появившимся еще в начале года.

После того, как в начале этого года Apple провела три молниеносные распродажи iPhone SE по существенно сниженной цене, все сразу же решили, что выход нового iPhone SE уже не за горами. Но пока нового iPhone SE на горизонте не видать, так что эти новые слухи о компактном недорогом смартфоне Apple следует воспринимать с изрядной долей скепсиса. С другой стороны, Nikkei в прошлом уже сообщал достоверные данные о новых iPhone до их официального выхода.

Напомним, Apple прекратила продавать iPhone SE вместе с iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone X в сентябре прошлого года после анонса текущего поколения iPhone. По данным Nikkei, в общей сложности по всему миру было продано более 40 млн смартфонов iPhone SE.

Источник: Nikkei