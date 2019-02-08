Никогда такого не было… Пользователи iPhone Xs и Xs Max жалуются на трескающееся защитное стекло основной камеры

Одной из самых неприятных историй, с которыми столкнулись пользователи iPhone X, стали трескающееся по неизвестным причинам защитное стекло основной камеры. Apple отказывалась признавать такие случаи браком (мы тоже вспомнили про гнутые iPad Pro) и менять стекла по гарантии, так что пользователями приходилось оплачивать дорогостоящий ремонт из своего кармана. Сама по себе ситуация с трескающими стеклами не нова и ранее точно такие же проблемы были у многих моделей (навскидку по памяти — LG V20 и Nexus 6P). Теперь же появились жалобы от владельцев актуальных моделей iPhone Xs и Xs Max, которые тоже жалуются на внезапно появляющиеся трещины в защитном стекле, прикрывающем сдвоенную основную камеру устройств.

Apple ситуацию не комментирует, так что мы не можем сказать, насколько распространенной является проблема. На момент написания этой новости в соответствующей теме на официальном форуме техподдержки Apple насчитывается более шести сотен сообщений раздосадованных пользователей iPhone Xs и Xs Max, у которых потрескалась основная камера. То есть, нельзя сказать, что проблема носит массовый характер при нынешних объемах продаж, но это уже далеко не единичные случаи. Все отписавшиеся в теме как один говорят, что повреждение не связано со сколько-нибудь заметными физическими воздействиями на аппарат, а происходит само по себе без видимых причин при обычном использовании.

Само собой, в подтверждение слов они публикуют фото смартфонов с растрескавшимися стеклами основной камеры.

Один из пользователей, столкнувшихся с проблемой, пишет, что в один прекрасный день модуль основной камеры его iPhone Xs Max внезапно отошел от корпуса (фото ниже). Причем как рассказывает автор поста это произошло в момент, когда смартфон спокойно лежал на столе. Также он отмечает, что с самого первого дня на снимках было видно таинственное черное пятно, которое вполне могло быть причиной мелких частиц грязи внутри модуля. Сложно сказать, почему пользователь продолжил пользоваться устройством вместо того, чтобы поменять явно бракованное устройство на новое.

Как уже отмечалось выше, реакции Apple нам еще предстоит дождаться, если она вообще будет. Пользователям же можно лишь посоветовать обращаться с устройством максимально бережно.

Источник: Apple