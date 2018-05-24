Все больше владельцев iPhone X жалуются на потрескавшееся стекло основной камеры смартфона

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

За последние несколько месяцев достаточно много пользователей iPhone X сообщили о потрескавшемся защитном стекле камеры смартфона. Соответствующие жалобы можно обнаружить на Reddit (1, 2, 3) и официальном форуме Apple (1, 2, 3, 4).

Владельцы iPhone X с потрескавшимися камерами утверждают, что повреждение стекол не связано со сколько-нибудь заметными воздействиями на аппарат и происходит само по себе без видимых причин.

Некоторые пользователями из числа пострадавших связывают проблему с температурными условиями.

«Купил iPhone X перед Рождеством, а прошлой ночью обнаружил трещину в защитном стекле основной камеры. Смартфон постоянно был в чехле и никогда не падал», – пишет один из пострадавших.

Но другие пользователи, проживающие в странах с теплым климатом, тоже сообщают об аналогичной проблеме.

«Я читал, что с этой проблемой сталкиваются в холодных регионах. Но я живу в Малайзии, где температура составляет 32-36 °С», – пишет другой пользователь.

Еще один утверждает, что живет на Гавайях, где не бывает холодно, а трещины на камере его iPhone X появились всего спустя два месяца после покупки устройства.

Одному из пользователей замена потрескавшегося стекла в официальном сервисе Apple Store обошлась в немалые $549. То есть, да, официальная гарантия на подобные повреждения не распространяется.

В Apple пока никак не отреагировали на ситуацию. Так что сложно сказать, насколько распространенной является данная проблема. К тому же, нельзя исключать того, что повреждения могли возникнуть в результате того, что смартфон находился в тесном кармане или сумке с ключами или какими-то другими твердыми предметами.

Источник: 9to5mac