Нил Патрик Харрис: Шути Гатва сыграет первого Доктора-гея в сериале «Доктор Кто»

Поскольку Джоди Уиттакер, нынешнее воплощение Доктора в сериале «Доктор Кто», должна покинуть проект к концу 2022 года, недавно было объявлено, что звезда «Полового воспитания» Шути Гатва станет новым исполнителем этой роли. Гатва станет 14-м актером, сыгравшим Доктора с тех пор, как сериал впервые стартовал в 1963 году.

Доктор — внеземное существо, путешествующее во времени, обладающее способностью регенерировать в новое тело при тяжелых травмах, что позволяет многим актёрам изображать персонажа с течением времени.

Шути Гатва станет первым темнокожим актёром, сыгравшим Доктора. Кроме того, Нил Патрик Харрис заявил, что Доктор в исполнении Гатвы впервые станет геем. По словам Харриса, который также присоединился к актёрскому составу в следующем сезоне «Доктора Кто», новый Доктор станет более сексуальным и крутым, чем было прежде.

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«Мне пришлось встретиться и немного пообщаться с ним, и он великолепен. Он будет первым Доктором-геем, который будет очень крутым, более сексуальным Доктором», — сказал Нил Патрик Харрис.

Пока что авторы сериала не подтвердили эту информацию. Напомним, Шути Гатва уже играл роль гея в сериале «Половое воспитание».

Источник: screenrant