Звезда «Полового воспитания» Шути Гатва станет Четырнадцатым Доктором в сериале «Доктор Кто»

Корпорация BBC объявила, что актёр Шути Гатва будет исполнять роль Четырнадцатого Доктора в популярно сериале «Доктор Кто». В 2023 году он полностью заменит Джоди Уиттакер на посту нынешнего Доктора.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

«Эта роль и сериал так много значат для многих во всём мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с максимальной осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии», — сказал Гатва в заявлении для BBC. «Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое».

Шотландский актер ранее играл Эрика Эффионга в комедийном сериале Netflix «Половое воспитание», а также сыграет вместе с Марго Робби в грядущем фильме «Барби». Гатва станет первым темнокожим актёром, сыгравшим Доктора, с момента появления сериала «Доктор Кто» в 1963 году.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho Read more here ➡️ https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

В свою очередь Джоди Уиттакер стала первой женщиной, сыгравшей Доктора. Она присоединилась к актёрскому составу в 2017 году. В соответствии с традицией сериала, Уиттакер появится в последнем эпизоде, в котором Гатва будет представлен ​​как Четырнадцатый Доктор. Ожидается, что премьера этого эпизода состоится в конце этого года, чтобы совпасть со 100-летием BBC.

Доктор – это гуманоидный представитель расы Повелителей Времени, который может путешествовать в пространстве и времени с помощью машины ТАРДИС. Он способен принимать другую форму в процессе «регенерации», когда персонаж сталкивается со смертельной опасностью. Это служит сюжетным приёмом для передачи эстафетной палочки между ведущими актерами.

Источник: The Verge