Звезда «Полового воспитания» Шути Гатва станет Четырнадцатым Доктором в сериале «Доктор Кто»

Корпорация BBC объявила, что актёр Шути Гатва будет исполнять роль Четырнадцатого Доктора в популярно сериале «Доктор Кто». В 2023 году он полностью заменит Джоди Уиттакер на посту нынешнего Доктора.

Шотландский актер ранее играл Эрика Эффионга в комедийном сериале Netflix «Половое воспитание», а также сыграет вместе с Марго Робби в грядущем фильме «Барби». Гатва станет первым темнокожим актёром, сыгравшим Доктора, с момента появления сериала «Доктор Кто» в 1963 году.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho

Read more here ➡️ https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI

— Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022