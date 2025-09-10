Nintendo запрещает все RPG: компания запатентовала вызов созданий для боя

Nintendo вышла на «тропу» всех RPG — японская компания запатентовала банальную и популярную механику вызова созданий для боя. Да, окажутся это возможно.

Незадолго после того, как Nintendo разгромила продавца MIG Switch, компания получила в США новый патент на базовую механику вызова персонажей в видеоиграх и боя с ними. Они подали его в марте 2023 года, и вот 2 сентября официально утвердили. История приобрела особый вес на фоне судебного дела против Pocketpair — студии, создавшей экшен-приключение Palworld. Причина стремления получить патент похоже в том, что Palworld местами напоминает Pokémon: имеет сферу для ловли (Pal Sphere), вызов существ для боя, катание на них и т. д. Хотя механики распространены среди кучи RPG — это не помешало Nintendo судиться с Pocketpair.

В документе говорится о вызове «второстепенного персонажа» в виртуальном пространстве, чтобы он автоматически или по командам игрока сражался с врагами. Фанаты Pokémon пользуются этой механикой еще с 1996-го, но сейчас намерения Nintendo гораздо шире. Патент касается не только Palworld, но и большого количества игр, которые уже имеют эту механику, а также будущих релизов.

Фактически под прицелом оказывается куча хитов: в FromSoftware (Elden Ring) можно вызвать NPC или друзей на боссов, в Persona и Shin Megami Tensei вся суть в вызове демонов. Кроме того, в серии Diablo некроманты командуют армиями скелетов, а друиды — животными. И это только верхушка айсберга. Что самое абсурдное — патент прошел в США безо всяких возражений. Формулировки в документе настолько общие, что сюда можно вписать любую игру с напарниками или вызванными существами.

Такая история открывает двери для больших изменений. Вполне возможно, что некоторые игровые компании также начнут «загребать» патенты себе. В определенный момент фирмы, которые теряют популярность, могут предоставить приоритет монетизации патентов. Все для того, чтобы получать средства напрямую или передавать свои патенты третьим сторонам.

Nintendo пока что воюет с Palworld в Японии, но теперь риски появились и в США. Даже если компания не «бросит» патент в ход прямо сейчас, само его наличие может остановить мелкие студии или инди-разработчиков от экспериментов. А для индустрии, где вызов напарников и монстров стал обыденностью, это может обернуться новой волной судебных баталий.

Источник: Games Fray