Nissan начал продавать в Великобритании энергетические системы все-в-одном Nissan Energy Solar, состоящие из солнечных панелей и батарей xStorage

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Компания Nissan объявила о старте продаж в Великобритании универсального решения для домохозяйств Nissan Energy Solar, состоящего из солнечных панелей, хранилища энергии xStorage и системы управления. По словам компании, это решение позволит снизить зависимость от централизованных сетей электроэнергии, а также сэкономит до 66% на счетах на электроэнергию. Естественно, система изначально рассчитана на использование в качестве домашней зарядки электромобилей бренда, включая Nissan Leaf.

Британцы смогут самостоятельно выбрать необходимую конфигурацию системы Nissan Energy Solar, выбрав только солнечные панели, только хранилище энергии xStorage на основе аккумуляторов Nissan Leaf (новых — подороже или уже побывавших в эксплуатации — подешевле) или же полноценную систему.

В последнем случае решение сможет запасать сгенерированную днем солнечными панелями энергию и отдавать ее в домашнюю сеть вечером и ночью. Также возможно пополнение запаса энергии ночью из централизованной электросети по более дешевому ночному тарифу и другие варианты использования системы.

Стоимость Nissan Energy Solar стартует с отметки £3,881 (~$5200) за солнечные панели, £6,446 (~$8700) за хранилище энергии xStorage и £7,635 (~$10300) за полноценную систему. С учетом того, что на данный момент солнечные панели в Великобритании использует порядка 880 тысяч человек, потенциальный рынок для подобной системы открывается весьма широкий.

Напомним, что аналогичной решение все-в-одном предлагает и компания Tesla, которая предлагает американским пользователям установить систему из солнечных панелей или «черепицы» и хранилищ энергии Powerwall.

Источник: Nissan