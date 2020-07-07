НКРСИ не смогла снизить ставку интерконнекта в мобильных сетях Украины из-за позиции Минюста, к следующему заседанию регулятор подготовит новый проект

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В мае текущего года НКРСИ приняла решение снизить ставку за терминацию голосового трафика в мобильных сетях с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года, в расчете на пропорциональное снижение тарифов украинских операторов. Однако на сегодняшнем заседании регулятор сообщил, что отменяет данное решение из-за отказа Минюста в государственной регистрации акта.

«…учитывая направленное письмом заключение Министерства юстиции Украины по результатам рассмотрения жалобы НКРСИ решения об отказе в государственной регистрации акта, Комиссия решила отменить решение НКРСИ от 19.05.2020 №195 «О внесении изменений в расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика». К рассмотрению на следующем заседании НКРСИ будет подготовлен проект решения о принятии за основу проекта решения НКРСИ с учетом требований Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»» — указано на официальном сайте НКРСИ.

Напомним, что расчетные таксы за подобные услуги подлежат государственному регулированию путем установления предельных или фиксированных тарифов. Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год в НКРСИ рассчитали приведенную себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций на уровне от 0,03 грн./мин. до 0,06 грн./мин.

Приближение расчетных такс приведенной себестоимости пропуска трафика осуществляется НКРСИ с конца 2015 года. В частности, решением НКРСИ от 04.08.2015 №409 расчетные таксы с 01.10.2015 снижены с 0,36 до 0,23 грн./мин., а в соответствии с решением НКРСИ от 30.08.2016 №456 (с изменениями) — с 01.01.2017 до 0,15 грн./мин., и с 01.01.2019 до 0,12 грн./мин.

В НКРСИ заявили, что уменьшение размеров расчетных такс является стимулирующим и прогрессивным шагом, который отвечает интересам потребителей, интересам развития рынка и общеевропейским тенденциям. В свою очередь операторы отметили, что снижение ставки интерконнекта не приведет к снижению тарифов, зато послужит причиной недополучения прибыли в размере 1,6 млрд в ближайшие два года.

Источник: Liga.net, НКРСИ