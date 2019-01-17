НКРСИ рассказала, сколько городов Украины подключили к 4G операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell (полный список)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала официальную информацию о текущем покрытии 4G-сетями территории Украины.

В соответствии с условиями 4G-тендера все его победители, то есть Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, по каждому из лотов были обязаны обеспечить возможность получения соответствующих услуг: в течение 12 месяцев — не менее 90% населения каждого областного центра Украины; в течение 42 месяцев — не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более десяти тысяч человек (кроме зоны действия АТО и временно оккупированной территории Украины).

При этом каждые полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, операторы должны уведомлять потребителей путем размещения информации на своем веб-сайте и письменно НКРСИ о выполнении предыдущего пункта условий пользования полосами радиочастот с указанием перечня населенных пунктов, в которых лицензиат обеспечил возможность получения указанных услуг.

С актуальным перечнем областных центров и населенных пунктов Украины, в которых обеспечена возможность получения услуг 4G, можно ознакомиться по следующей ссылке (PDF). Для удобства наших читателей мы приводим скриншоты данного документа:

Как видим, все операторы справились с поставленной задачей. К примеру, на сегодня сеть LTE связи Киевстар охватывает 22 областных центрах Украины, а также административные центры Донецкой и Луганской областей. Кроме того, связь 4G Киевстар работает в 93 городах с населением более 10 тыс. человек, и 3503 сельских населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов, где доступна связь 4G Киевстар — 3619.

Для дальнейшего внедрения 4G операторам мобильной связи уже выдано более 35,5 тыс. разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС): для 3G / UMTS — более 24,5 тыс.; для 4G / LTE (1800) — более 9,5 тыс.; для 4G / LTE (2600) — около 1,5 тыс. разрешений.

Напомним, что НКРСИ рассматривает возможность провести следующие тендеры в 4G-диапазоне уже в 2019-2020 годах.

Источник: НКРСИ