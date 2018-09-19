Nokia решила выпустить геймерский смартфон спустя 15 лет после выхода своей первой игровой модели N-Gage

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В скором времени компания Nokia присоединится к ряду производителей, которые выпустили на рынок геймерские смартфоны. Информация о желании выпустить «смартфон, на котором можно играть в игры» появилась в официальном twitter-аккаунте Nokia Mobile India вместе с тизерным видео.

В ролике содержатся кадры из шутера, а в конце следует вопрос о готовности поиграть на фоне подсвеченного силуэта нового смартфона. Интересно, что спустя некоторое время этот твит удалили, так что речь может идти о непреднамеренной утечке.

Конкретных данных об игровом смартфоне Nokia нет, однако вряд ли разработчикам компании будет трудно собрать свою геймерскую модель, используя производительный чипсет Snapdragon 845 (или даже 855) и выразительный дизайн.

Напомним, что свой первый игровой смартфон Nokia N-Gage тогда еще финская компания выпустила в далеком 2003 году.

Если Nokia решится снова войти в данный сегмент, то соперничать ей придется с такими моделями, как Razer Phone 2, Xiaomi Black Shark, ASUS ROG Phone и Nubia Red Magic.