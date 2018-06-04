ASUS ROG Phone представлен официально: 6-дюймовый AMOLED (90 Гц), разогнанный Snapdragon 845, три порта USB-C, ультразвуковые триггеры и четыре док-станции

Как мы и предполагали, компания ASUS действительно представила свой первый геймерский смартфон ASUS ROG Phone. Новинка отличилась не только производительной аппаратной начинкой, но и сразу несколькими аксессуарами, среди которых внешняя система охлаждения, аппаратные манипуляторы, мобильный док с дополнительным экраном и док-станция для подключения к ПК.

Смартфон отличается агрессивным дизайном в красно-черной стилистике семейства Republic of Gamers и рублеными линиями оформления камеры, решеток охлаждения и других элементов. Логотип на задней панели отличается RGB-подсветкой, которую можно настроить на любой вкус, выбрав цвет, характер пульсации и даже синхронизировав подсветку с другими аксессуарами с поддержкой ASUS Aura. Габаритные размеры аппарата составляют 158,8×76,2×8,6 мм, вес — 200 грамм. Как именно этот аппарат ощущается в руках и выглядит при ближайшем рассмотрении, нам расскажет наш специальный корреспондент, присутствовавший на презентации смартфона в рамках Computex 2018.

В качестве аппаратной платформы для смарфона ASUS ROG Phone был выбран модифицированный вариант Qualcomm Snapdragon 845, с разогнанной до отметки 2,96 ГГц частотой (в стандартной версии этот процессор работает на частоте 2,8 ГГц). Емкость оперативной памяти составляет 8 ГБ, объем встроенного хранилища памяти — 128 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. В результате смартфон набирает более 300 тыс. баллов в Antutu, 91 балл в GFXBench и 5200 баллов в 3Dmark (Sling Shot EU).

Емкость батареи составляет 4000 мАч, поддерживается скоростная зарядка ASUS HyperCharge, при этом контролер заряда вынесен в зарядное устройство, чтобы снизить нагрев внутри смартфона во время зарядки. Кстати, в системе охлаждения смартфона используется вставка из углеволокна, массивная медная пластина и тепловая трубка, что по данным разработчиков на 60% улучшает эффективность охлаждения CPU.

Геймерский смартфон оснастили 6-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2160×1080 точек, соотношением сторон 18:9, поддержкой HDR и частотой обновления изображения 90 Гц (напомним, что у основного конкурента Razer Phone экран работает на частоте до 120 Гц, но там используется LCD-матрица). Также стоит отметить фронтальные стереодинамики, тот же набор камер, что и у смартфона ZenFone 5 (12 Мп + 8 Мп основная и 8 Мп фронтальная) и сразу три порта USB-C — один на нижней грани и еще два на боковине, для подключения периферии.

Помимо этого разработчики встроили в смартфон ASUS ROG Phone три ультразвуковых сенсора — два из них оказываются под указательными пальцами во время гейминга в ландшафтном положении и выполняют роль триггеров, привычных для любого консольного игрока. Третий размещен на противоположной стороне корпуса по отношению к одному из триггеров, благодаря чему пользователь смартфона может выполнять различные действия, «сжимая» корпус в ладони (аналогичная схема используется в смартфонах HTC).

И напоследок несколько слов об аксессуарах для ASUS ROG Phone. Комплектная «клипса» AeroActive Cooler представляет собой внешнюю систему охлаждения с RGB-подсветкой, которая вдобавок позволяет подключить питание и наушники к нижней части горизонтально ориентированного смартфона, благодаря чему провода не путаются под руками.

Мобильная док-станция TwinView Dock со вторым экраном и дополнительной батареей превращает смартфон в игровой мини-ноутбук или скорее подобие Nintendo 3DS, так как позволяет разделить геймплей между двумя экранами, к примеру, выводя на один из них основное окно, а на другой — карту или панель управления.

Два других аксессуара больше напоминают варианты управления консолью Nintendo Switch. Так, Gamevice WiGig Dock представляет собой пару джойстиков и кнопок по бокам от смартфона, а Mobile Desktop Dock — док-станцию для подключения смартфона к стационарному монитору, клавиатуре и мыши.

Стоимость и точные сроки выхода смартфона ASUS ROG Phone на рынок пока не озвучиваются, предположительно релиз состоится в третьем квартале текущего года.

Источник: Engadget