Razer назначил дату анонса геймерского смартфона Razer Phone 2 на 10 октября 2018 года

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В конце прошлой недели в сети появился рендер геймерского смартфона Razer Phone 2 с предполагаемой датой анонса 10 октября 2018 года. На выходных производитель официально подтвердил эту дату, начав рассылать приглашения журналистам.

В приглашении указано два ключевых слова Flagship и Gaming, так что сомнений в том, что речь идет именно о флагманском игровом смартфоне практически нет.

Напомним, что Razer Phone 2 уже успел засветиться в ряде бенчмарков, благодаря чему мы узнали, что он получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом 512 ГБ.

Среди других особенностей новинки также называют 5,7-дюймовый IGZO-дисплей с QHD-разрешением и поддержкой режима 120 Гц. Смартфон Razer Phone 2 выйдет на рынок с системой Android 8.1 Oreo, однако спустя несколько месяцев гарантированно получит обновление до Android 9 Pie.

Напомним, что оригинальный геймерский смартфон Razer Phone был представлен 2 ноября 2017 года. На тот момент у него не было конкурентов, однако в 2018 году в данном сегменте появились такие игроки, как игровых смартфонов, как Xiaomi Black Shark, ASUS ROG Phone и Nubia Red Magic.

Источник: Gizmochina