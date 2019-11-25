Норвежская Telenor полностью продала свою долю в группе Veon, в которую входит украинский «Киевстар» (крупнейшим акционером Veon осталась «Альфа Групп»)





Помимо продажи мобильного оператора Vodafone Украина азербайджанской компании Bakcell сегодня стало известно об еще одной важной новости украинского телекомрынка. Издание Liga.net обратило внимание, что норвежский телеком-холдинг Telenor продал 157 млн акций (8,9%) группы компаний Veon, в которую входят российский мобильный оператор «Вымпелком» (Beeline) и украинский «Киевстар», крупнейший оператор в стране.

Сумма сделки составила $362 млн, при этом норвежцы полностью вышли из капитала Veon, говорится в сообщении Telenor на фондовой бирже Осло. О планах продажи своей доли в Veon норвежский Telenor начал заявлять еще в 2015 году, когда у него было 33% акций. Первый пакет (9,3%) Telenor продал в 2016 году за $570 млн. В 2017 году Telenor продавал свои доли дважды: пакет в 4% — за $263 млн и еще 5% — за $365 млн. В марте 2019 года Telenor продал еще 5,7% в Veon за $216 млн.

На момент выхода Telenor из капитала Veon крупнейшим акционером Veon является LetterOne («Альфа-Групп») Михаила Фридмана (47,9%). При этом 8,3% акций компании находятся под управлением голландского штихтинга, в свободном обращении — 34,9% акций.

Напомним, что в 2010 году Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку по объединению российского «Вымпелком» (Beeline) и украинского оператора «Киевстар Дж. Эс. Эм.» в компанию VimpelCom Ltd. На тот момент «Альфа-Групп» (Россия) и Telenor (Норвегия) договорились после многолетнего конфликта об объединении своих активов. Все перипетии процесса последующего перехода контроля над компанией Киевстар от норвежского Telenor к российской Альфа Групп можно прочитать в развернутом материале издания Liga.net.

Источник: Liga.net