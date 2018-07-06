Носимое устройство Huawei TalkBand B5 снова будет гибридом умных часов и Bluetooth-гарнитуры

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Известный инсайдер Эван Блесс поделился рендерным изображением носимого устройства Huawei TalkBand B5. Судя по изображению, компания снова пытается объединить в одном гаджете возможности умных часов и Bluetooth-гарнитуры, как это было в первой версии TalkBand B1, выпущенной в 2014 году.

В утечке нет каких-либо сведений о технических характеристиках носимого устройства Huawei TalkBand B5. Внешне эта модель очень похожа на версию TalkBand B3, представленную в 2016 году. Но следует ожидать реализации каких-либо улучшений.

Судя по изображению, основной модуль может использоваться либо в браслете и выполнять функции умных часов и фитнес-трекера, либо с помощью специального крепления устанавливаться возле уха пользователя и служить Bluetooth-гарнитурой.

Пока нет сведений, когда состится официальная презентация Huawei TalkBand B5 и какова будет цена устройства.

Источник: The Verge