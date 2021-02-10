Ноутбук Aurora 7 получил 7 дисплеев, до 128 ГБ ОЗУ, батарею ёмкостью 230 Втч и массу почти 12 кг





Компания Expanscape разработала оригинальную «мобильную» рабочую станцию для тех пользователей, кому нужно одновременно выводить большое количество информации. Всесто того, чтобы использовать внешние подключаемые мониторы, ноутбук Aurora 7 содержит сразу 7 собственных встроенных дисплеев. Их можно раскрыть в рабочее положение подобно крыльям бабочки.

Четыре из семи мониторов представляют собой 17,3-дюймовые панели с разрешением 4K. Три прочих дисплея поддерживают разрешение 1920×1200 точек. Во всех случаях частота обновления изображения составляет 60 Гц. Прочие характеристики новинки также впечатляют. Конфигурация может включать процессор AMD Ryzen 9 3950X или Intel Core i9-10900K, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретную видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 2070. Система включает два посадочных места для накопителей M.2 и два лотка для установки 2,5-дюймовых накопителей. Максимальная суммарная ёмкость хранилища может достигать 8 ТБ. Встроенная батарея имеет внушительную ёмкость 230 Втч и обеспечивает автономность на уровне 2 часов и 20 минут при нормальной нагрузке. Масса устройства составляет около 11,8 кг.

Пока что ноутбук Expanscape Aurora 7 представляет собой прототип. Его цена не уточняется. Заинтересованным в приобретении такой модели рекомендуется обращаться напрямую к производителю.

Источник: wccftech