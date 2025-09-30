Ноутбук для блэкаутов: Energizer EnergyBook Pro Ultra имеет аккумулятор на 192 Вт·ч

Обычно даже самые производительные ноутбуки оснащены аккумуляторами не более 99 Вт·ч из-за стандартов безопасности. Energizer EnergyBook Pro Ultra — для тех, кому важна автономность и не надо в самолет.

Компания Avenir Telecom выпустила линейку ноутбуков под брендом Energizerрассчитанных на самое долгое время работы от батареи. Существует три модели, ориентированные на производительность: EnergyBook Pro 15, Pro XL 18 и флагманская Pro Ultra. Последний оснащен большим 18-дюймовым с довольно скромным разрешением 1920 x 1200 и тем самым аккумулятором на 192 Вт·ч (13000 мАч). По словам производителя, Pro Ultra обеспечивает до 28 часов «интенсивного офисного использования» или неделю в режиме ожидания

Внутри EnergyBook Pro Ultra имеет процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD NVMe на 512 ГБ, а вот мощной видеокарты нет. Присутствуют разъемы USB-C, USB 3.0, HDMI, картридер SD и 3,5 мм аудио. Стоит ноутбук €449, однако, вероятно, это цена самой дешевой модели.

Стандарты в мире отличаются, однако безопасной и, соответственно, беспроблемной для использования в большинстве случаев кажется емкость батареи около 99 Вт·ч. Американская федеральная администрация авиации разрешает аккумуляторы до 160 Вт·ч, однако для батарей от 100 Вт·ч требуется одобрение авиакомпании. В Украине такие же условия: батареи свыше 100 Вт·ч, при наличии разрешения, можно перевозить только отдельно от устройства.

Источник: The Verge