Ноутбук Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым дисплеем разместился в 15,6-дюймовом корпусе





Одновременно со смартфонами серии Honor 9X и фитнес-браслетом Honor Band 5 на сегодняшней презентации в Китае был анонсирован и ноутбук Honor MagicBook Pro. Данная новинка выполнена в полноэкранном дизайне, площадь экрана занимает 90% поверхности дисплейного блока. Сам дисплей имеет диагональ 16,1 дюйма при разрешении Full HD 1920х1080 точек (соотношение сторон 16:9) и поддерживает сенсорный ввод. Благодаря миниатюрным боковым рамкам (по 4,9 мм слева и справа) устройство оказалось даже компактнее многих массовых 15,6-дюймовых моделей.

Что касается внутренних компонентов системы, то ноутбук Honor MagicBook Pro содержит процессор Intel 8-го поколения (Core i5 или Core i7-8565U), который обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с предшественником. Чип дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Позже на рынок поступит конфигурация для более требовательных пользователей, которая будет включать 16 ГБ ОЗУ и накопитель ёмкостью 1 ТБ.

Отмечается, что внутри корпуса размещены 7 температурных датчиков, которые постоянно контролируют уровень температуры и позволяют эффективно управлять воздушным потоком для снижения уровня шума системы охлаждения. Новинка комплектуется батареей ёмкостью 56 Втч, которая обеспечивает около 14 часов автономной работы. Также в наличии имеется модуль беспроводной связи с двумя антеннами, который обеспечивает пропускную способность до 1733 Мбит/с. Заявлена поддержка соединения Magic Link 2.0. Аппарат содержит полноразмерную клавиатуру с подсветкой и выдвижную камеру в средней клавише, которая поднимается при нажатии самой клавиши.

Ноутбук Honor MagicBook Pro поступит в продажу в Китае с 29 июля. Базовая версия с процессором Core i5 оценивается в $800. За версию с чипом Core i7 предстоит заплатить $900. Топовую конфигурацию с удвоенным количеством памяти можно будет купить в августе, но её цена пока не сообщается.

Источник: gizmochina