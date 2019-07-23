Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен официально — цветной экран, сенсор уровня кислорода в крови, 14 дней автономности и NFC-версия по цене $28/$31





Во время анонса смартфонов Honor 9X и 9X Pro на сегодняшнем мероприятии в Китае также был представлен фитнес-браслет Honor Band 5, который мы впервые увидели еще две недели назад. С ценником на уровне $28 новинка является прямым конкурентом популярной модели Xiaomi Mi Band 4, однако отличается от нее наличием сенсора уровня кислорода в крови (SpO2).

Фитнес-браслет получил цветной 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 282 PPI и защитным 2.5D стеклом. Корпус способен вынести погружение на глубину до 50 метров, так что его можно без проблем брать с собой в бассейн. На экран можно вывести множество «циферблатов», а также уведомления от смартфона, напоминания, будильники и т.д.





Модель Honor Band 5 обладает всеми стандартными возможностями для устройств данного класса, включая измерение частоты сердечного ритма в режиме 24/7, определение качества сна (распознает шесть различных типов проблем со сном), а также распознавание 10 различных типов спортивной активности (бег, велосипед, плавание и т.д.). Время автономной работы при среднестатистической модели использования составляет 14 дней.

Как и основной конкурент, браслет Honor Band 5 получил две версии — стандартную за $28 (189 Yuan) и с NFC-датчиком за $31 (219 Yuan). Продажи стандартной версии стартуют уже сегодня, NFC-вариант поступит в продажу через неделю, 29 июля. Стандартные ремешки доступны в трех цветах (черный, голубой, розовый), но наверняка в продаже будут и другие варианты от сторонних производителей.

Напомним, что предыдущая версия браслета Honor Band 4 была представлена в сентябре прошлого года одновременно со смартфоном Honor 8X.

Источник: Gizmochina