Ноутбук Krayzor имеет двойной сенсорный экран, модульную видеокарту и механическую клавиатуру

Вадим Карпусь

Модульные ноутбуки понемногу набирают популярность и появляются в более широком выборе. В дополнение к Framework Laptop 16 теперь можно присмотреться к новому решению от Krayzor, которое предлагает модульную видеокарту, механическую клавиатуру и двухэкранный интерфейс.

Ноутбук ориентирован на геймеров, создателей контента и тех, кто часто работает в режиме многозадачности. Его главная особенность — дополнительный 12,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920×720 пикселей, расположенный между основным дисплеем и клавиатурой. Он может работать как независимый монитор или как продолжение основного, позволяя перетаскивать окна между экранами. Также сенсорная панель может отображать расширенные функции клавиатуры или вспомогательные приложения во время работы или игры.

Клавиатура оснащена 62 механическими переключателями, которые можно заменять, и поддерживает RGB-подсветку с регулировкой цвета и яркости. Над тачпадом расположены три физических колесика, позволяющие быстро менять громкость и яркость обоих экранов.

За графику отвечает видеокарта Nvidia RTX 4060 с 8 ГБ памяти. Она может оказаться недостаточно производительной для самых требовательных игр на максимальных настройках, однако пользователи имеют возможность обновить ее, приобретя отдельный MXM-совместимый модуль. В то же время найти мобильный GPU мощнее RTX 4060 будет непросто.

Основной 16-дюймовый дисплей получил разрешение 2560×1600 пикселей, частоту обновления 240 Гц, время отклика 1 мс и углы обзора 178 градусов. Конфигурации предусматривают 16 или 32 ГБ оперативной памяти, хотя скорость модулей не уточняется. Центральный процессор — Intel Core i9-12900H (как и в двухэкранном ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED еще 2022 года выпуска) с 14 ядрами, 20 потоками, частотой до 5 ГГц и кэшем на 24 МБ.

Из минусов — ноутбук не поддерживает современные высокоскоростные стандарты вроде USB4 или Thunderbolt 5, которые позволили бы подключать внешние видеокарты. Вместо этого предлагаются один USB 2.0, один USB 3.0, неизвестный по протоколу Type-C и HDMI с непонятной пропускной способностью.

Krayzor представила свой модульный ноутбук на Kickstarter. Компания заявляет, что имеет четырехлетний опыт в производстве OEM- и ODM-решений. Однако под этим названием она ранее не фигурировала в публичном пространстве, а новый ноутбук является первым проектом на Kickstarter. Это означает, что потенциальным покупателям стоит быть внимательными и учитывать риски.

Поставки готовых устройств запланированы на декабрь. Полная стартовая цена составляет $1290, но первые покупатели могут приобрести ноутбук по специальной цене от $851.

Источник: techspot

