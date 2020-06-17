Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400





Компания Lenovo подготовила к выпуску новый ноутбук Flex 5G (на некоторых рынках будет продаваться под названием Yoga 5G). Как видно из названия, эта новинка поддерживает связь 5G.

Ноутбук Lenovo Flex 5G содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx. По заверениям производителя, благодаря этому экономичному чипсету автономность ноутбука удалось увеличить до 24 часов. Новинка также оснащена 14-дюймовым дисплеем IPS с Full HD разрешением 1920х1080 точек и поддержкой сенсорного ввода. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 256 ГБ. За поддержку 5G отвечает модем Qualcomm X55, благодаря чему устройство может работать в сетях обоих типов: до 6 ГГц и mmWave. В устройстве доступны сканер отпечатков пальцев, два порта USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Ноутбук Lenovo Flex 5G работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Пока что ноутбук Lenovo Flex 5G поступит в продажу в США с 18 июня эксклюзивно через оператора сотовой связи Verizon по цене $1399,99. Одновременно с этим оператор запустил новый тарифный план 5G Ultra Wideband Connected Device Plan. Его стоимость составит $30 в месяц при подключении в дополнение к существующему безлимитному плану Verizon или $90 в месяц при использовании его отдельно. 5G Ultra Wideband Connected Device Plan предусматривает неограниченное потребление трафика, возможность использования в точке доступа и возможность стриминга видео в разрешении 4K через сети 5G. Позже в этом году ноутбук Lenovo Flex 5G (Yoga 5G) появится и на других рынках.

Источник: The Verge