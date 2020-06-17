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Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400

Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400

Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400


Компания Lenovo подготовила к выпуску новый ноутбук Flex 5G (на некоторых рынках будет продаваться под названием Yoga 5G). Как видно из названия, эта новинка поддерживает связь 5G.

Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400

Ноутбук Lenovo Flex 5G содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx. По заверениям производителя, благодаря этому экономичному чипсету автономность ноутбука удалось увеличить до 24 часов. Новинка также оснащена 14-дюймовым дисплеем IPS с Full HD разрешением 1920х1080 точек и поддержкой сенсорного ввода. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 256 ГБ. За поддержку 5G отвечает модем Qualcomm X55, благодаря чему устройство может работать в сетях обоих типов: до 6 ГГц и mmWave. В устройстве доступны сканер отпечатков пальцев, два порта USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Ноутбук Lenovo Flex 5G работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Ноутбук Lenovo Flex 5G с поддержкой 5G, чипсетом Snapdragon 8cx и ОС Windows 10 Pro поступает в продажу по цене $1400

Пока что ноутбук Lenovo Flex 5G поступит в продажу в США с 18 июня эксклюзивно через оператора сотовой связи Verizon по цене $1399,99. Одновременно с этим оператор запустил новый тарифный план 5G Ultra Wideband Connected Device Plan. Его стоимость составит $30 в месяц при подключении в дополнение к существующему безлимитному плану Verizon или $90 в месяц при использовании его отдельно. 5G Ultra Wideband Connected Device Plan предусматривает неограниченное потребление трафика, возможность использования в точке доступа и возможность стриминга видео в разрешении 4K через сети 5G. Позже в этом году ноутбук Lenovo Flex 5G (Yoga 5G) появится и на других рынках.

Источник: The Verge

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