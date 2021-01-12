Ноутбук Lenovo ThinkPad X12 Detachable получил съёмный 12,3-дюймовый дисплей и цену от $1150





Компания Lenovo обновила модельный ряд ноутбуков и представила несколько новинок: ThinkPad X12 Detachable со съёмным дисплейным блоком, конвертируемый ThinkPad X1 Titanium Yoga, ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6.

Модель Lenovo ThinkPad X12 Detachable оснащена съёмным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2. Таким образом, его можно отсоединить от клавиатурного блока и использовать в качестве крупного планшета. Тем не менее, даже с подключенной клавиатурой новинка является компактным и лёгким решением. Планшет имеет толщину менее 9 мм и вес около 1,15 кг с присоединенной клавиатурой.

Устройство содержит новый процессор Intel vPro 11-го поколения (вплоть до Core i7) с интегрированным графическим решением Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Интерфейсы подключения представлены одним портом Thunderbolt 4, одним портом USB 3.2 Type-C и одним 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом. Также имеется слот для установки карты NanoSIM (поддерживается мобильная связь LTE Cat9). Как отмечает производитель, новинка является прочным и надёжным решением, что подтверждается сертификацией MIL-SPEC 810G. Как ожидается, ноутбук Lenovo ThinkPad X12 Detachable поступит в продажу уже в этом месяце по рекомендованной розничной цене стартовой конфигурации от $1149.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga изготовлен в тонком корпусе, его толщина составляет 11,5 мм. Устройство оснащено процессором Intel Core i7 vPro 11-го поколения и сертифицировано Intel Evo. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Пользователи получат сенсорный дисплей с разрешением 2K и соотношением сторон 3:2 (максимальная яркость 450 нит), модуль связи 5G и два порта Thunderbolt 4. Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga станет доступен для покупки в конце этого месяца по цене от $1899.

Новые модели Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6 первыми получили поддержку Dolby Voice, благодаря чему они смогут существенно улучшить качество передачи звука во время видеоконференций. Устройства также предлагают функции для снижения уровня синего излучения, сканеры отпечатков пальцев в кнопке включения питания, сенсоры присутствия пользователя. Устройство Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 содержит дисплей с соотношением сторон 16:10, модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и опциональный модуль 5G. Также сообщается о наличии более крупной батареи по сравнению с предшественником. Эта модель поступит в продажу в феврале по цене от $1429. Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 порадует автономностью на уровне 15 часов и более широким тачпадом, чем у предшественника. Цена новинки начинается с отметки $1569.

Источник: The Verge 1, 2