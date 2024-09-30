Ноутбук с десктопными NVIDIA RTX 4090 и Ryzen 9 7950X3D — максимальная мощность, никакой автономности

Мобильная NVIDIA RTX 4090 намного медленнее десктопной, и один модер решил это исправить. Ноутбук с настольной видеокартой толщиной 7 см весит 8 кг.

Характеристики ноутбучной RTX 4090 несравнимы с настольной версией. Она использует совсем другой графический процессор AD103 вместо AD102, только с 59% ядер. Портативный графический адаптер имеет на 8 ГБ меньше памяти и работает со значительно более низким лимитом мощности 175 Вт — настольную версию можно настроить на 600 Вт.

Энтузиаст также установил в ноутбук десктопный процессор Ryzen 9 7950X3D — некоторые ноутбуки класса рабочих станций используют разъем AM5. У этой модели есть даже возможность заменить материнскую плату (используется ROG STRIX B650I Mini-ITX). Компьютер оснащен двойной памятью DDR5-6800 суммарным объемом 32 ГБ, также в него установлен твердотельный накопитель Intel Optane P5800.

Ключевым обновлением является видеокарта. Модер использует вариант RTX 4090 с турбиной и TDP 450 Вт (нет, это не 4090D). Видеокарта также имеет разъем питания, расположенный удобно для ноутбука. Владелец даже установил в него акустически стереосистему на 20 Вт.

Согласно его мини-обзору, система очень стабильна, а видеокарта легко поддерживает характеристики с TDP 450 Вт. Она греется до 70°C — в игры можно играть часами без каких-либо проблем.

Модифицированный ноутбук — не единичный экземпляр. Модель доступна для предварительного заказа предварительного заказа (информации о стоимости нет). Также компьютер может комплектоваться процессором Core i9-14900K (до 200 Вт). А вот чего в нем нет — так это аккумулятора. Неудивительно, если учесть нужную мощность и размер. Без батареи ПК получился достаточно компактным, чтобы его можно было носить в рюкзаке. Но нагрузка при этом ощутимая — он весит 6,7 кг отдельно и 8 кг вместе с блоком питания. Оригинальное видео о ноутбуке — Оригинальное видео о ноутбуке — по ссылке.

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Источник: VideoCardz

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