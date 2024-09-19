RTX 4090 — все. NVIDIA сворачивает производство самой мощной игровой видеокарты

Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 вышла в октябре 2022 года. По данным ритейлеров, NVIDIA прекратит ее производство в этом октябре.

Несмотря на огромную цену, энергопотребление и проблемы с коннекторами питания, которые преследовали NVIDIA RTX 4090, видеокарта является эталоном игровой производительности и самым большим желанием многих геймеров. Вскоре она должна уступить RTX 5090.

По информации из китайских источников, NVIDIA планирует прекратить производство GeForce RTX 4090 и эксклюзивной для Китая модели GeForce RTX 4090 D примерно в октябре 2024 года. После этого какое-то время компания и партнеры будут продавать запасы этих видеокарт, а затем в продажу поступят GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090 D, которые якобы запланированы на начало 2025 года. Помимо игр, GeForce RTX 4090 также популярна для работы с искусственным интеллектом, и эта отрасль может ощутить временный дефицит. Ожидается, что цена видеокарты временно возрастет, прогнозируемо не позднее декабря.

NVIDIA RTX 4090 запомнилась большими размерами, которые на старте сравнивали с различными предметами. Цена, которая сейчас в Украине начинается от ₴63 тыс., также стала рекордной среди пользовательских видеокарт. TDP 450 Вт по умолчанию при текущих ценах на электроэнергию способен ударить по карману владельца, а разъемы питания, которые плавились еще в этом году, могли навсегда вывести дорогостоящее устройство из строя.

Ожидается, что NVIDIA RTX 5090 станет на 48% быстрее в играх. Относительно энергопотребления данные противоречивые: согласно разным источникам, оно может увеличиться или уменьшиться. По предварительным данным, видеокарта получит 28 ГБ GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с.

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Источник: Gazlog

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