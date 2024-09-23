Самый быстрый Cybertruck — ютубер подключил NVIDIA RTX 4090 к мини-ПК в форме электропикапа через слот M.2

Этот Cybertruck быстрый не на дороге, а в играх. Ютубер подключил к нему десктопную видеокарту NVIDIA RTX 4090, сравнимую по размеру с самим ПК, очень экстравагантным способом.

Эта идея может показаться забавной, но все же модификация является реальной, хотя и с некоторыми дополнительными проблемами, которые нужно решить. Основной проблемой для ПК является отсутствие легкодоступного слота M.2 для доступа к шине PCIe. Кроме того, ПК Cybertruck относительно трудно разобрать.

Энтузиаст решил протестировать адаптер PCIe на слоте M.2 Wi-Fi, доступ к которому относительно прост. Этот слот ограничен только двумя полосами (32 Гбит/с) — это медленнее, чем Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) и OCuLink (PCIe 4.0×4, 64 Гбит/с).

Результаты показали, что пропускная способность M.2 не дает видеокарте работать на достаточной мощности. RTX 4090 с TDP 450 Вт использовала лишь 60 Вт в большинстве тестов и имела производительность ниже, чем интегрированная графика AMD Radeon 780M.

Пришлось все же снять шасси Cybertruck, чего модер не хотел делать, и использовать разъем M.2 на самой плате для подключения OCuLink. Этот вариант выглядит не так впечатляюще, как на фото, но позволяет видеокарте использовать 400 Вт мощности и продемонстрировать должный результат. Адаптеры OCuLink через M.2 кажутся интересными, но для них трудно найти место в ноутбуках или мини-ПК. Этот Cybertruck использует переработанную материнскую плату ноутбука.

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Источник: VideoCardz

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