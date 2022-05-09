«Нова пошта» открыла первое мобильное отделение из контейнера для перевозки посылок. Оно полностью автономно (солнечные панели на крыше) и обрабатывает до 10 тыс. посылок в месяц

«Нова пошта» продолжает возобновлять работу сети, в том числе и в пострадавших от боевых действий регионах. Недавно компания наладила работу в Стоянке — там заработало уникальное мобильное отделение, являющееся собственной инновационной разработкой R&D-департамента «Нова пошта».

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Это первое мобильное отделение полного цикла, которое может разворачиваться через 5 минут и использоваться для предоставления полного спектра услуг «Новой почты».

Впервые мы рассказывали об этой разработке в конце февраля, за неделю до начала войны, а сейчас она заработала в Стоянке — село на Киевщине, которое сильно пострадало от действий российских оккупантов и постепенно возвращается к мирной жизни. В настоящее время передвижное отделение находится в центре села по адресу ул. Мелиораторов, 1. Будет работать по будням с 10 до 17 и в субботу — с 9 до 18.

Мобильное отделение-контейнер рассчитано на двух операторов и предоставление привычных клиентам услуг — прием и выдачу посылок, денежных переводов, услуги упаковки и т.д. На крыше передвижного отделения установлены солнечные панели, поэтому оно может работать полностью автономно, говорят в компании. В середине есть кондиционер и все необходимые условия для комфортной работы сотрудников.

В месяц мобильное отделение сможет принимать и выдавать до 10 тыс. посылок.

«Нова пошта» планирует использовать это отделение в Стоянке 2-3 недели, пока не возобновит работу стационарного. После этого отделение будет перемещено в другую локацию, где потребуется.

Видео

https://youtu.be/C-THur8EnAE