«Нова пошта» запустила второй еженедельный авиарейс из Китая, за один раз перевозится до 20 тонн грузов





Компания «Нова Пошта Глобал» (ранее «Нова пошта Інтернешнл») сообщает о постоянном росте количества посылок, доставляемых в Украину из китайских интернет-магазинов. Ранее компания уже запустила доставку посылок из Китая с помощью самолёта, поезда и автотранспорта. Однако этого оказалось недостаточно. Отмечается, что в мае количество заказов из китайских интернет-магазинов выросло в 2,5 раза по сравнению с апрелем.

И, чтобы справиться с увеличившимся объёмом почтовых отправлений, «Нова Пошта Глобал» увеличила количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев. Партнёрами выступили компании МАУ и SkyUp.

«Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле. Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физических лиц, так и для компаний, работающих на импорт из Китая», — заявил руководитель «Нова Пошта Глобал» Юрий Беневитский.

Как сообщают в компании, в зависимости от грузоподъёмности и типа грузового судна, за один рейс в одном направлении перевозится от 17 до 20 тонн грузов, объём которых составляет 100-120 м3. Теперь такие рейсы осуществляются дважды в неделю.

В целом, в мае компания доставила более 520 тыс. отправлений из-за границы, что практически вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозки грузов для бизнес- клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.

Источник: «Нова Пошта»