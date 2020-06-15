Новости
«Нова пошта» запустила второй еженедельный авиарейс из Китая, за один раз перевозится до 20 тонн грузов

«Нова пошта» запустила второй еженедельный авиарейс из Китая, за один раз перевозится до 20 тонн грузов

«Нова пошта» запустила второй еженедельный авиарейс из Китая, за один раз перевозится до 20 тонн грузов


Компания «Нова Пошта Глобал» (ранее «Нова пошта Інтернешнл») сообщает о постоянном росте количества посылок, доставляемых в Украину из китайских интернет-магазинов. Ранее компания уже запустила доставку посылок из Китая с помощью самолёта, поезда и автотранспорта. Однако этого оказалось недостаточно. Отмечается, что в мае количество заказов из китайских интернет-магазинов выросло в 2,5 раза по сравнению с апрелем.

И, чтобы справиться с увеличившимся объёмом почтовых отправлений, «Нова Пошта Глобал» увеличила количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев. Партнёрами выступили компании МАУ и SkyUp.

«Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле. Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физических лиц, так и для компаний, работающих на импорт из Китая», — заявил руководитель «Нова Пошта Глобал» Юрий Беневитский.

Как сообщают в компании, в зависимости от грузоподъёмности и типа грузового судна, за один рейс в одном направлении перевозится от 17 до 20 тонн грузов, объём которых составляет 100-120 м3. Теперь такие рейсы осуществляются дважды в неделю.

В целом, в мае компания доставила более 520 тыс. отправлений из-за границы, что практически вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозки грузов для бизнес- клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.

Источник: «Нова Пошта»

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить