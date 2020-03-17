Новая 5-нм SoC A14 Bionic для iPhone 12 впечатляет производительностью в первых тестах

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Как ожидается, грядущий смартфон iPhone 12 получит процессор A14 Bionic, изготовленный по нормам 5-нанометрового технологического процесса компанией TSMC. И согласно первым утечкам результатов тестов, этот чип обладает внушительным запасом производительности.

Новый чип, если верить утечкам, преодолел частотный рубеж в 3 ГГц – впервые для процессоров Apple A-Series. Устройство демонстрирует высокую производительность как для одноядерного, так и для многоядерного режимов тестирования. На следующем изображении можно видеть результаты тестирования чипов A12X Bionic (слева) и A14 Bionic (справа).

И если A12X Bionic, использовавшийся в планшете iPad Pro модельного ряда 2018 года, был сопоставим с некоторыми процессорами Intel, то новый чипсет уже должен быть более производительным, чем некоторые CPU в ноутбуках. Таким образом, новый чип, теоретически, даже может использоваться в составе собственных ноутбуков MacBook.

Добавим, в третьем квартале этого года ожидается презентация сразу четырёх моделей смартфона iPhone 12. И по предварительным данным, все они получат один и тот же процессор A14 Bionic. Таким образом, покупатели всех четырёх моделей могут рассчитывать на одинаковый уровень производительности.

Источник: wccftech