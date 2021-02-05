Новая патентная заявка Apple описывает износостойкие зарядные кабели





Как правило, зарядные кабели Apple не отличаются своей долговечностью. Они часто изнашиваются через год или два – иногда до такой степени, что вообще утрачивают способность заряжать устройство. Кроме того, со временем они желтеют.

Судя по всему, такая ситуация не устраивает не только потребителей, но и саму компанию Apple. Она занимается разработкой решений, которые позволили бы сделать её кабели более прочными. Об этом свидетельствует патентная заявка под названием «Кабель с переменной жёсткостью».

В патенте описываются различные идеи для создания кабеля, который не будет так легко изнашивается, как сейчас. Эти методы позволят придать различным частям кабеля различные уровни жёсткости, сохраняя при этом одинаковую толщину кабеля. Они призваны заменить то, что Apple называет «гильзой для снятия натяжения». Это жёсткое утолщение, которое можно найти на концах многих кабелей.

Гильза для снятия натяжения помогает предотвратить разрыв кабеля из-за изгибов. Это полезное решение, так как часто резко изгибаются возле концов, что происходит в процессе подключения разъёма. Но зачастую эти гильзы всё равно не препятствуют износу кабелей. Идея Apple состоит в том, чтобы изменять гибкость и жёсткость по всему кабелю, что теоретически лучше защищает его от истирания независимо от того, где пользователь регулярно сгибает его. При этом толщина кабеля не увеличивается, а гильзы для снятия натяжения не используются.

Отметим, пока что речь идёт лишь о патентной заявке. Нет информации о том, когда описанные в ней методы будут использоваться в коммерческих кабелях и будут ли вообще использоваться.

Источник: The Verge