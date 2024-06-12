Новая трагедия Вестероса: «Дом дракона» получит «очень жестокий» эпизод, который попытается превзойти Красную свадьбу

Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет уже 16 июня и принесет один из самых жестоких моментов вселенной «Игры престолов».

Продолжение истории предусматривает эпизод «Кровь и Сыр» / Blood and Cheese, который расскажет о двух преступниках, нанятых сторонниками Рейниры с целью отомстить ее однокровному брату Эйгону II (в конце концов они схватили его жену и двух сыновей, убив одного на глазах у матери).

Журналисты Games Radar спросили шоураннера сериала «Дом дракона» Райана Кондала, сможет ли этот момент превзойти Красную свадьбу — сцену «Игры престолов», в которой зарезали Кейтлин, Роба Старка и его беременную жену.

«Я немного отрицаю сравнение. Это определенно шокирующий момент. Но причина, по которой Красная свадьба была замечательной, заключалась в том, что она шокировала тем, что устранила двух звезд сериала после смерти самого Неда Старка. Ничто этого не превзойдет».

Кондал добавляет, что создателям «Дома дракона» приходится постоянно находиться в тени «Игры престолов»:

«Все думают — где твоя Красная свадьба и кто твоя Серсея? И поэтому мы постоянно находимся в тени этого замечательного оригинального сериала. В конце концов, мы просто пытаемся рассказать нашу историю».

Относительно эпизода «Кровь и Сыр» Кондал отмечает:

«Это конкретное событие занимает свое место в повествовании, и, конечно, оно шокирует. Но на самом деле, это способ добавить драмы и показать, насколько страшной может быть война и как быстро все может выйти из-под контроля, особенно в такие средневековые периоды».

Второй сезон сериала «Дом дракона» стартует уже 16 июня — на HBO и Max (в Украине он будет доступен на Megogo). Некоторые профильные издания уже получили возможность посмотреть продолжение до премьеры — и поставили 91% на Rotten Tomatoes, отметив «идеальное сочетание интриги, экшена и похоти».