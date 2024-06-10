Юэн Митчелл, сыгравший Эйемонда Таргариена в сериале «Дом дракона», признался, что никогда не смотрел «Игру престолов».

На самом деле, поскольку «Дом дракона» — это приквел, даже зрителям необязательно смотреть оригинальное шоу, однако учитывая популярность «Игры престолов», заявления Митчелла несколько удивляют. В то же время актер отмечает, что таким образом планировал сделать историю «свежей» и добавить в нее что-то свое.

«Хочу признаться, я никогда не смотрел «Игру престолов». Я не хотел, чтобы это влияло на мои решения в любой форме и хотел принести что-то свежее», — сказал актер в интервью сайту ComicBook.

Второй сезон «Дома дракона» стартует на стриминге Max 16 июня (в Украине можно смотреть на Megogo) и раскроет историю противостояния «черных» и «зеленых» Таргариенов. Предыдущий сезон завершился тем, что законная наследница трона Рейнира (Эмма Д’Арси) направляется в изгнание после смерти своего отца Визериса, а его вдова, королева Алисента (Оливия Кук), коронует своего сына (Том Глинн-Карни). В последнем эпизоде брат нынешнего короля Эйемонд (Юэн Митчелл) убивает одного из сыновей Рейниры, тем самым подводя историю к войне.

Ранее шоураннер сериала «Дом дракона» Райан Кондал поделился впечатлениями от работы над продолжением:

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«Теперь мы можем попасть в более традиционные ритмы повествования «Игры престолов». Этот сериал о Доме, который разрывает себя изнутри, и я рад рассказать историю теперь, когда Визерис ушел и больше не контролирует все это».

В декабре автор серии фэнтезийных романов, которые легли в основу «Игры престолов» и «Дома дракона», Джордж Р. Р. Мартин, анонсировал, что второй сезон получил «очень темные эпизоды, которые заставят зрителя плакать»а также добавил, что команда уже работает над третьим, и даже четвертым сезоном.

Некоторые профильные издания уже получили возможность посмотреть второй сезон «Дома дракона» до премьеры — и поставили 91% на Rotten Tomatoes, отметив «идеальное сочетание интриги, экшена и похоти».

Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Уже в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии короля Эйгона V Таргариена); также HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»). Прямой сиквел «Игры престолов» о Джоне Сноу тем временем отменили — из-за нехватки исходного материала.