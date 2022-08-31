Новшества в геймплее God of War Ragnarok: оружие получит стихийные атаки, а щиты – свои особенности, достоинства и недостатки

По мере приближения даты выхода игры God of War Ragnarok в сети появляется всё больше сведений об этом проекте. Ресурс Game Informer опубликовал материал, содержащий скриншоты игры и некоторые подробности о боевой системы.

Разработчики добавили набор стихийных атак, связанных с различным оружием, которым может владеть Кратос. В God of War Ragnarok нажатие кнопки «Треугольник», когда оружие уже находится в руках, наполнит Топор Левиафана магией льда для атаки «Ледяное пробуждение», а Клинки Хаоса будут наполнены магией огня для атаки «Хлыст». Каждая атака будет наносить дополнительный урон в результате замораживания или поджигания врагов.

В God of War Ragnarok также представлены различные типы щитов, каждый из которых имеет свой характерный набор приёмов. Например, игроки, которые парируют в самый последний момент с помощью щита Dauntless, могут затем активировать мощную контратаку, чтобы оглушить окружающих врагов и оттолкнуть их от Кратоса. С другой стороны, щит Stonewall не позволяет парировать, но даёт возможность поглощать удары. Полностью заряженный щит Stonewall наносит удары по земле, сбивая ближайших противников с ног. Но при поглощении урона этот щит становится более нестабильным. В игре будет больше щитов, и игрокам рекомендуется тщательно взвесить все преимущества и недостатки каждого щита.

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Выход игры God of War Ragnarok для консолей PlayStation 4 и 5 запланирован на 9 ноября.

Источник: wccftech