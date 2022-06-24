Новые детали о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4000: больше CUDA ядер у RTX 4090, меньше памяти у RTX 4070

Инсайдер Kopite поделился очередной порцией информации о грядущих видеокартах NVIDIA. По его данным, топовая версия GeForce RTX 4090 получит больше вычислительных блоков, чем ожидалось ранее.

And TBP, 450/420?/300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

Согласно обновлённой информации, эта модель будет иметь графический процессор AD102, в котором активно 128 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessors), а не 126. Таким образом, количество CUDA составит 16384, а не 16128, как говорилось ранее. Отметим, полноценный GPU AD102 включает 144 потоковых мультипроцессора, но такая конфигурация, вероятно, будет припасена для будущих версий TITAN/RTX4090Ti. Прочие характеристики NVIDIA GeForce RTX 4090 не претерпели изменений. Как ожидается, устройство будет оснащено памятью GDDR6X объёмом 24 ГБ с полосой пропускания 21 Гбит/с, а показатель TDP составит 450 Вт.

Модель GeForce RTX 4080 основана на графическом процессоре AD103. Она будет иметь 10240 CUDA ядер и 16 ГБ памяти GDDR6. Возможно, это ещё не окончательные спецификации, так как память GDDR6 обеспечивает максимальную полосу пропускания 18 Гбит/с, а у предшественника RTX 3080 этот показатель составлял 19 Гбит/с.

В случае GeForce RTX 4070 нас ожидает некоторое изменение характеристик по сравнению с предыдущими утечками. Как ожидается, объём памяти составит не 12 ГБ, как говорилось ранее, а лишь 10 ГБ. Вместе с тем уменьшена и шина доступа к памяти – 160 бит вместо 192 бит. В GPU AD104 будет деактивировано 512 CUDA ядер, рабочими останутся 7168 CUDA ядер.

Как ожидается, видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 будут представлены в конце третьего или начале четвёртого квартала этого года. Предположительно, первыми выйдут модели GeForce RTX 4090/4080/4070, хотя необязательно все одновременно.

Источник: videocardz