Новые контроллеры питания Samsung с поддержкой USB Power Delivery 3.0 обеспечивают безопасную быструю зарядку мощностью 100 Вт
Компания Samsung представила два новых контроллера питания SE8A и MM101, которые соответствуют последним требованиям USB-PD 3.0. Оба поддерживают быструю зарядку мощностью до 100 Вт (20 В / 5 А), позволяют зарядным устройствам обмениваться данными с заряжаемым гаджетом и обеспечивают дополнительную защиту.
По словам компании, SE8A является первым в отрасли контроллером питания Power Delivery, который получил встроенный элемент безопасности и поддержку аутентификации USB Type-C Authentication. MM101 в свою очередь поддерживает расширенный алгоритм шифрования AES, который обеспечивает аутентификацию устройства и включает датчик определения влажности для обеспечения безопасных условий зарядки. Оба контроллера предусматривают защиту от перенапряжения и оснащены встроенной флеш-памятью (eFlash) для обновления прошивки, чтобы всегда соответствовать самым современным спецификациям.
Новые контроллеры могут использоваться в зарядных устройствах для смартфонов, планшетов и ноутбуков. SE8A должен появиться на рынке в ближайшее время, поскольку Samsung уже приступила к его серийному производству. MM101 всё ещё тестируется партнёрами южнокорейской компании, поэтому ожидается чуть позже.
Источник: Engadget