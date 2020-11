Новые MacBook с ARM-процессорами Apple M1 оказались на удивление достаточно игровыми

На MacBook с процессорами M1 больше нельзя установить Windows 10 через BootCamp, но на днях выяснилось, что эмулятор CrossOver позволяет запускать программы и игры для Windows 10. Теперь же разработчик Томас Шранц опубликовал сводную таблицу с играми для разных платформ, которые первые владельцы новеньких MacBook на ARM-чипах Apple M1 успели протестировать к настоящему времени. На удивление новые MacBook оказались достаточно игровыми с учетом всех особенностей.

К настоящему моменту пользователи уже протестировали порядка 100 разных игр. Большинство игр в списке — проекты, доступные на Mac с процессорами Intel. Их запуск проводился благодаря эмулятору Rosetta 2. Также в списке есть несколько тайтлов для iOS, поддерживаемый нативно, и даже версии Windows 10, которые запускали через эмулятор CrossOver.

MMORPG World of Warcraft от Blizzard — пока единственная ПК-игра с поддержкой ARM-процессора M1. На 13-дюймовом MacBook Pro (M1) с 8 ГБ ОЗУ она запускается в 1080p 60 fps со средними настройками графики. В Among Us для Windows 10 на нем можно поиграть через CrossOver в 1080p 60 fps, Borderlands 3 идет через Rosetta в 1080p 30 fps на средних настройках, Deus Ex: Mankind Divided — при 24 fps, а Shadow of the Tomb Raider при 26 fps на высоких настройках в FHD и при 38 fps на низких настройках в 1920×1200.

Вообще, как можно видеть, многие игры из списка, который, к слову, еще обновляется, на новых маках с чипами ARM запускаются в комфортных 1080p 60 fps. Это можно считать весьма неплохим результатом как для ультратонкого неигрового ноутбука без дискретной видеокарты (и с пассивным охлаждениям в случае MacBook Air).