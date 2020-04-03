Новые мобильные процессоры Intel Comet Lake-H сравнили в тестах производительности с AMD Ryzen 4000





Компания Intel наконец анонсировала свои новые мобильные процессоры 10-го поколения Comet Lake-H. И ресурс Notebookcheck провёл тестирование, чтобы определить, чего можно ожидать от новых 14-нанометровых чипов Intel в плане производительности. Также новинки сравнили с конкурирующими решениями AMD Ryzen 4000 (кодовое название Renoir), которые производятся по более передовому 7-нанометровому техпроцессу компанией TSMC.

Процессоры Comet Lake-H и Renoir ориентированы на мобильные устройства и обладают показателем TDP 45 Вт. Оба производителя предлагают процессоры, которые включают максимум 8 ядер и поддерживают 16 потоков инструкций. Тем не менее, линейка Comet Lake-H начинается с 4-ядерных решений, в то время как серия Ryzen 4000 предлагает не менее 6 ядер. Ознакомиться с подробными техническими характеристиками участников тестирования можно в следующей таблице.

Процессор Ядра / Потоки Частота (ГГц) Частота Boost (ГГц) L3 Кэш (МБ) Память TDP (Вт) Intel Core i9-10980HK 8 / 16 2,4 5,3 16 Dual DDR4-2933 45 AMD Ryzen 7 4900H 8 / 16 3,3 4,4 8 Dual DDR4-3200 45 Intel Core i7-10875H 8 / 16 2,3 5,1 16 Dual DDR4-2933 45 AMD Ryzen 7 4800H 8 / 16 2,9 4,2 8 Dual DDR4-3200 45 Intel Core i7-10850H 6 / 12 2,7 5,1 12 Dual DDR4-2933 45 Intel Core i7-10750H 6 / 12 2,6 5,0 12 Dual DDR4-2933 45 AMD Ryzen 5 4600H 6 / 12 3,0 4,0 8 Dual DDR4-3200 45 Intel Core i5-10400H 4 / 8 2,6 4,6 8 Dual DDR4-2933 45 Intel Core i5-10300H 4 / 8 2,5 4,5 8 Dual DDR4-2933 45

Учитывая результаты тестов Notebookcheck, Intel всё ещё продолжает лидировать в одноядерных тестах, хотя отставание AMD нельзя назвать большим. В тесте Cinebench R15 результат Intel Core i9-10880H оказался на 10,9% лучше, чем у чипа AMD Ryzen 9 4900HS. Но при использовании более актуальной версии тестового пакета Cinebench R20 отрыв сокращается всего до 3%. Если же сравнивать новый мобильный процессор Intel Core i9-10880H Comet Lake-H с представителями предыдущего поколения Coffee Lake-H, то новинка демонстрирует прирост производительности в Cinebench R20 на 7,6% по сравнению с Core i9-9980HK и на 11,2% по сравнению с Core i9-9880H.

Вместе с тем, в многоядерных тестах производительности уже чипы AMD занимают лидирующие позиции. Так, процессор AMD Ryzen 7 4800H превзошёл Intel Core i9-10880H на 24% в тесте Cinebench R20 и на 2,2% в Cinebench R15. Хотя результаты Intel Core i9-10880H выглядят плохо по сравнению с AMD Ryzen 7 4800H, представитель семейства Comet Lake-H показал более высокую многоядерную производительность по сравнению с предыдущим Intel Core i9-9980H. Согласно результатам Noteboocheck, Новый Intel Core i9-10880H на 3,1% быстрее, чем Intel Core i9-9980H в Cinebench R20 и на 19,6% быстрее в Cinebench R15.

С учётом результатов этих тестов, можно сказать, что с архитектурой Zen 2 компания AMD смогла почти догнать Intel в плане одноядерной производительности и существенно опередила конкурента в многоядерной производительности. При внедрении следующей архитектуры Zen 3 и запуске чипов на базе улучшенного технологического процесса 7-нм+ компания AMD может и вовсе стать единоличным лидером.

Источник: tomshardware