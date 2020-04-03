Новые мобильные процессоры Intel Comet Lake-H сравнили в тестах производительности с AMD Ryzen 4000
Компания Intel наконец анонсировала свои новые мобильные процессоры 10-го поколения Comet Lake-H. И ресурс Notebookcheck провёл тестирование, чтобы определить, чего можно ожидать от новых 14-нанометровых чипов Intel в плане производительности. Также новинки сравнили с конкурирующими решениями AMD Ryzen 4000 (кодовое название Renoir), которые производятся по более передовому 7-нанометровому техпроцессу компанией TSMC.
Процессоры Comet Lake-H и Renoir ориентированы на мобильные устройства и обладают показателем TDP 45 Вт. Оба производителя предлагают процессоры, которые включают максимум 8 ядер и поддерживают 16 потоков инструкций. Тем не менее, линейка Comet Lake-H начинается с 4-ядерных решений, в то время как серия Ryzen 4000 предлагает не менее 6 ядер. Ознакомиться с подробными техническими характеристиками участников тестирования можно в следующей таблице.
|Процессор
|Ядра / Потоки
|Частота (ГГц)
|Частота Boost (ГГц)
|L3 Кэш (МБ)
|Память
|TDP (Вт)
|Intel Core i9-10980HK
|8 / 16
|2,4
|5,3
|16
|Dual DDR4-2933
|45
|AMD Ryzen 7 4900H
|8 / 16
|3,3
|4,4
|8
|Dual DDR4-3200
|45
|Intel Core i7-10875H
|8 / 16
|2,3
|5,1
|16
|Dual DDR4-2933
|45
|AMD Ryzen 7 4800H
|8 / 16
|2,9
|4,2
|8
|Dual DDR4-3200
|45
|Intel Core i7-10850H
|6 / 12
|2,7
|5,1
|12
|Dual DDR4-2933
|45
|Intel Core i7-10750H
|6 / 12
|2,6
|5,0
|12
|Dual DDR4-2933
|45
|AMD Ryzen 5 4600H
|6 / 12
|3,0
|4,0
|8
|Dual DDR4-3200
|45
|Intel Core i5-10400H
|4 / 8
|2,6
|4,6
|8
|Dual DDR4-2933
|45
|Intel Core i5-10300H
|4 / 8
|2,5
|4,5
|8
|Dual DDR4-2933
|45
Учитывая результаты тестов Notebookcheck, Intel всё ещё продолжает лидировать в одноядерных тестах, хотя отставание AMD нельзя назвать большим. В тесте Cinebench R15 результат Intel Core i9-10880H оказался на 10,9% лучше, чем у чипа AMD Ryzen 9 4900HS. Но при использовании более актуальной версии тестового пакета Cinebench R20 отрыв сокращается всего до 3%. Если же сравнивать новый мобильный процессор Intel Core i9-10880H Comet Lake-H с представителями предыдущего поколения Coffee Lake-H, то новинка демонстрирует прирост производительности в Cinebench R20 на 7,6% по сравнению с Core i9-9980HK и на 11,2% по сравнению с Core i9-9880H.
Вместе с тем, в многоядерных тестах производительности уже чипы AMD занимают лидирующие позиции. Так, процессор AMD Ryzen 7 4800H превзошёл Intel Core i9-10880H на 24% в тесте Cinebench R20 и на 2,2% в Cinebench R15. Хотя результаты Intel Core i9-10880H выглядят плохо по сравнению с AMD Ryzen 7 4800H, представитель семейства Comet Lake-H показал более высокую многоядерную производительность по сравнению с предыдущим Intel Core i9-9980H. Согласно результатам Noteboocheck, Новый Intel Core i9-10880H на 3,1% быстрее, чем Intel Core i9-9980H в Cinebench R20 и на 19,6% быстрее в Cinebench R15.
С учётом результатов этих тестов, можно сказать, что с архитектурой Zen 2 компания AMD смогла почти догнать Intel в плане одноядерной производительности и существенно опередила конкурента в многоядерной производительности. При внедрении следующей архитектуры Zen 3 и запуске чипов на базе улучшенного технологического процесса 7-нм+ компания AMD может и вовсе стать единоличным лидером.
Источник: tomshardware