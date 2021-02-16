Новые реалии — владелец интернет-кафе во Вьетнаме переоборудовал его в майнинговую ферму, потому что сейчас это «прибыльнее»





Рынок криптовалют, как известно, снова на подъеме — и пока китайские майнеры массово скупают игровые ноутбуки с RTX 3070, обустраивая фермы для добычи криптовалют, вьетнамские предприниматели, адаптируясь к современным реалиям, закрывают интернет-кафе и открывают на их месте майнинговые фермы. На реальный бизнес-кейс обратил внимание сайт Videocardz.

Владелец сети кафе Star Computer в Хошимине объявил на своей страничке в Facebook, что перепрофилирует бизнес и теперь будет заниматься добычей криптовалют. К посту он прикрепил несколько фото (ниже), на которых можно увидеть несколько ферм — стойки с видеокартами разложены прямо на полу под компьютерными столами. На фото можно разглядеть как новейшие GeForce RTX 3080, так и другие видеокарты.

Автор в своем посте заявил о сезонной смене бизнеса ввиду более высокой прибыльности по сравнению с киберкафе и выразил готовность бесплатно проконсультировать и помочь с реорганизацией другим, кто хочет последовать его примеру. Что забавно, по данным СМИ, собственник сети киберкафе Star Computer также владеет местной розничной сетью магазинов компьютерной техники. Иными словами, в относительно дешевом оборудовании для создания ферм он не нуждается.

Сложно сказать, как дальше будет развиваться ситуация с дефицитом видеокарт и сколько продлится нынешняя фаза подъема рынка криптовалют. Но пока никаких улучшений не предвидится и некоторые небезосновательно полагают, что как минимум до лета видеокарт по нормальным ценам не будет.