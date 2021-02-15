GeForce RTX 3060 еще не вышла, а ритейлеры уже взвинтили цены более чем вдвое — до 700 евро

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Европейские ритейлеры приступили к наполнению «виртуальных прилавков» первыми видеокартами GeForce RTX 3060 — цены варьируются от €500 до €700 в зависимости от версии и магазина, что в полтора-два раза выше рекомендованных €330.

В принципе, и до этого момента мало кто ждал чуда с GeForce RTX 3060 — все изначально готовились, что новинку ждет дефицитная судьба предшественниц и сильно завышенные относительно рекомендуемого уровня цены. Собственно, так оно и случилось.

Анонсированная на CES 2021 видеокарта GeForce RTX 3060 расположится на ступеньку ниже модели GeForce RTX 3060 Ti, став самой доступной моделью в актуальном поколении Ampere. Она поступит в продажу 25 февраля в 19:00 по киевскому времени — только в версиях от партнеров (выпуск эталонной Founders Edition не планируется). Одновременно будет снято эмбарго и появятся независимые обзоры профильной прессы.

Рекомендуемая цена GeForce RTX 3060 для США (без учета налогов) составляет 329 долларов, а для Украины — 12 990 гривен. Фактическая же, если судить по первым предложениям европейский онлайн-магазинов, в полтора-два раза выше.

Как видим, ситуация такова, что в европейской рознице GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 стоят примерно равноценно.

NVIDIA позиционирует RTX 3060 в качестве сменщицы GTX 1060, которая по сей день возглавляет рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam. Она построена на базе GPU GA106-300, содержащем 3584 ядер CUDA, 112 тензорных ядер, 28 RT-ядер, 112 текстурных блоков (TMU), 64 блока растровых операций (ROP). В оснащении карты также имеется 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-разрядным интерфейсом и пропускной способностью 408 Гбайт/с, а ее энергопотребление (показатель Total Graphics Power) составляет около 170 Вт.

Ранее NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.

Но с учетом того, как продолжает расти Ethereum, добываемый на видеокартах, и прочие криптовалюты, этот прогноз уже сейчас выглядит не очень правдоподобным.